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वैश्विक मंदी के संकेतों से सहमा शेयर बाजार, 133 अंक की गिरावट के साथ लाल निशान पर खुला सेंसेक्स

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के कारण आज भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले. मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और अमेरिकी केंद्रीय बैंक के सख्त रुख ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. इस वजह से सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान बाजारों में बिकवाली का माहौल रहा.

शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत

सोमवार सुबह बाजार खुलने पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 133.78 अंक टूटकर 77,130.73 पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 58.10 अंक की गिरावट के साथ 24,117.55 के स्तर पर खुला. जानकारों का कहना है कि इस पूरे हफ्ते निवेशकों की नजरें दुनिया के राजनीतिक हालातों पर टिकी रहेंगी.

इन सेक्टर्स पर दिखा सबसे ज्यादा असर

बाजार की इस गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान धातु और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों को हुआ. निफ्टी मेटल में 1.70 प्रतिशत और निफ्टी आईटी में 1.32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा मीडिया, रियल्टी, सरकारी बैंक, सीमेंट और रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयर भी एक प्रतिशत तक नीचे खिसक गए. दूसरी तरफ, केवल निजी क्षेत्र के बैंकों में मामूली सुधार देखा गया.