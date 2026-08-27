शुरुआती तेजी के बाद लाल निशान में लौटा शेयर बाजार, निफ्टी 13 अंक टूटा; ऑटो और सीमेंट शेयरों में बिकवाली हावी
कच्चे तेल में गिरावट और एनवीडिया के अच्छे संकेतों से बढ़त के बाद घरेलू शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में ही गिरकर लाल निशान में आ.गया.
Published : August 27, 2026 at 10:32 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह शानदार शुरुआत के बाद अचानक गिरावट देखने को मिली. वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया के बंपर नतीजों के दम पर घरेलू बाजार (सेंसेक्स और निफ्टी 50) तेजी के साथ खुले थे. लेकिन बाजार इस बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया. शुरुआती कारोबार में ही ऑटो, बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर के बड़े शेयरों में आई मुनाफावसूली के कारण दोनों सूचकांक गिरकर लाल निशान में आ गए.
शुरुआती तेजी के बाद फिसला बाजार
गुरुवार को बाजार की शुरुआत मजबूत रही. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 करीब 70 अंक की बढ़त के साथ 24,277.60 पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भी लगभग 104 अंक उछलकर 77,576.76 के स्तर पर खुला था.
हालांकि, कुछ ही समय में बड़े शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई. निफ्टी अपने पिछले बंद स्तर से 13.35 अंक टूटकर 24,194.40 पर आ गया. इसी तरह सेंसेक्स भी अपनी पूरी बढ़त गंवाकर 77,452.09 के स्तर पर कारोबार करने लगा. हालांकि, राहत की बात यह रही कि छोटे और मझोले शेयरों (मिडकैप और स्मॉलकैप) में खरीदारी जारी रही, जिससे बाजार को कुछ सहारा मिला.
आज के बढ़ने और गिरने वाले मुख्य शेयर
बाजार में आज कुछ चुनिंदा शेयरों में अच्छी बढ़त देखी जा रही है, जबकि कुछ बड़े नाम दबाव में हैं:
- बढ़ने वाले शेयर: टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, कोटक बैंक, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में मजबूती बनी हुई है.
- गिरने वाले शेयर: एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), मारुति सुजुकी, टीसीएस (TCS), हिंडाल्को, ग्रासिम, पावर ग्रिड और इंडिगो के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है.
वैश्विक संकेत थे मजबूत
सुबह के समय बाजार के सकारात्मक खुलने के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण थे. दिग्गज अमेरिकी कंपनी एनवीडिया का मुनाफा उम्मीद से दोगुना होकर 96.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जिससे एशियाई बाजारों में तेजी आई. इसके अलावा, भारत के लिए राहत की बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल (ब्रेंट क्रूड) लगातार कम होकर 87.39 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. इससे भारत का आयात बिल कम होगा.
आगे के लिए जरूरी स्तर
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कल की मंदी के बाद आज बाजार को ऊपर टिकने के लिए सभी सेक्टरों के साथ की जरूरत थी, जो नहीं मिल पाया. केवल कुछ ही कंपनियों के दम पर रैली लंबी नहीं खिंच सकती. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार खरीदारी बाजार को बड़ा झटका लगने से बचा रही है.
तकनीकी रूप से, निफ्टी के लिए 24,300 का स्तर एक मजबूत दीवार बन गया है. जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता, तब तक तेजी की उम्मीद कम है. नीचे की तरफ 24,150 पहला मजबूत सपोर्ट है. यदि यह टूटता है, तो निफ्टी 24,000 के स्तर की ओर जा सकता है, जो कि इस समय सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है.
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