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शुरुआती तेजी के बाद लाल निशान में लौटा शेयर बाजार, निफ्टी 13 अंक टूटा; ऑटो और सीमेंट शेयरों में बिकवाली हावी

सांकेतिक फोटो ( ians )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह शानदार शुरुआत के बाद अचानक गिरावट देखने को मिली. वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया के बंपर नतीजों के दम पर घरेलू बाजार (सेंसेक्स और निफ्टी 50) तेजी के साथ खुले थे. लेकिन बाजार इस बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया. शुरुआती कारोबार में ही ऑटो, बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर के बड़े शेयरों में आई मुनाफावसूली के कारण दोनों सूचकांक गिरकर लाल निशान में आ गए. शुरुआती तेजी के बाद फिसला बाजार

गुरुवार को बाजार की शुरुआत मजबूत रही. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 करीब 70 अंक की बढ़त के साथ 24,277.60 पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भी लगभग 104 अंक उछलकर 77,576.76 के स्तर पर खुला था. हालांकि, कुछ ही समय में बड़े शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई. निफ्टी अपने पिछले बंद स्तर से 13.35 अंक टूटकर 24,194.40 पर आ गया. इसी तरह सेंसेक्स भी अपनी पूरी बढ़त गंवाकर 77,452.09 के स्तर पर कारोबार करने लगा. हालांकि, राहत की बात यह रही कि छोटे और मझोले शेयरों (मिडकैप और स्मॉलकैप) में खरीदारी जारी रही, जिससे बाजार को कुछ सहारा मिला. आज के बढ़ने और गिरने वाले मुख्य शेयर

बाजार में आज कुछ चुनिंदा शेयरों में अच्छी बढ़त देखी जा रही है, जबकि कुछ बड़े नाम दबाव में हैं: