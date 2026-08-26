क्रूड ऑयल में गिरावट से शेयर बाजार में लौटी हरियाली, 236 अंक की बढ़त के साथ खुला सेंसेक्स
कच्चे तेल के दाम गिरने से भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले; सेंसेक्स 236 अंक उछला, लेकिन वैश्विक सतर्कता बरकरार है.
Published : August 26, 2026 at 10:20 AM IST
मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई. शुरुआती कारोबार में मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक 'सेंसेक्स' 236.01 अंक (0.30%) मजबूत होकर 77,892.10 पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक 'निफ्टी 50' मामूली बढ़त के साथ 24,341.95 के स्तर पर खुला.
कच्चे तेल में गिरावट से राहत
बाजार में आई इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का कम होना है. ब्रेंट क्रूड की कीमतें 2% से ज्यादा गिरकर करीब 86 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों और जलमार्गों (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के जरिए जहाजों की आवाजाही को फिर से सामान्य करने की खबरों से तेल की कीमतों में राहत मिली है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए तेल का सस्ता होना भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों के लिए अच्छी खबर है.
सरकारी बैंकों और रियल एस्टेट शेयरों में चमक
सुबह के कारोबार में बाजार का रुख मिला-जुला रहा, लेकिन सरकारी बैंकों के शेयरों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1.4% की तेजी देखी गई. इसके अलावा रियल एस्टेट और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में भी बढ़त रही. दूसरी तरफ, मेटल, ऑटोमोबाइल और हेल्थकेयर से जुड़े शेयरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई.
क्या कहते हैं बाजार के एक्सपर्ट्स?
बाजार के जानकारों का मानना है कि तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद निफ्टी में बहुत बड़ी तेजी आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाजार की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनियों के शेयर तकनीकी रूप से अभी कमजोर नजर आ रहे हैं.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 24,400 का स्तर एक बड़ी रुकावट बन सकता है. अगर बाजार इस स्तर को पार करता है, तो यह आगे 24,550 या 24,820 तक जा सकता है. वहीं गिरावट की स्थिति में 24,220 का स्तर बाजार के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा.
अमेरिकी बॉन्ड यील्ड घटकर 4.64% पर आने से वैश्विक बाजारों को थोड़ा सहारा जरूर मिला है, लेकिन दुनिया भर के निवेशक अभी फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं. अमेरिकी बाजार में दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी 'एनवीडिया' के तिमाही नतीजों की घोषणा होने वाली है, जिससे पहले निवेशक कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहते. यही वजह है कि आज एशियाई बाजारों में भी मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है.
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