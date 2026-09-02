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क्रूड ऑयल में उबाल से भारतीय शेयर बाजार धड़ाम: सेंसेक्स 472 और निफ्टी 200 अंक टूटकर खुला

क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल और मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण बुधवार को भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुले.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2026 at 9:58 AM IST

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मुंबई: अमेरिका (US) और ईरान के बीच रात भर चली बातचीत के बाद मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है. इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका सीधा असर बुधवार को भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला. वैश्विक दबाव के कारण घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी आज भारी गिरावट के साथ लाल निशान में खुले.

शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 472.96 अंक (0.61%) गिरकर 76,471.32 पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी करीब 200 अंक (0.82%) की गिरावट के साथ 23,858 के स्तर पर खुला.

सेक्टर्स का हाल: रियल्टी, IT और ऑटो में भारी बिकवाली
बाजार खुलते ही चौतरफा बिकवाली का दबाव देखा गया. सबसे ज्यादा मार रियल्टी, आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पर पड़ी:

  • निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में लगभग 2% की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई.
  • निफ्टी IT 1.82% और निफ्टी ऑटो 1.78% तक टूट गए.

इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, सीमेंट, मीडिया, FMCG और मेटल इंडेक्स भी पूरी तरह लाल निशान (रेड ज़ोन) में कारोबार करते दिखे.

क्या कहते हैं बाजार विशेषज्ञ?
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, भारत के आर्थिक बुनियाद अभी भी मजबूत हैं. मजबूत इकोनॉमिक एक्टिविटी और कंपनियों की अच्छी कमाई से भारतीय बाजार को ग्लोबल दिक्कतों से लड़ने की ताकत मिल रही है. हालांकि, अमेरिका-ईरान विवाद के कारण कच्चे तेल में $4 प्रति बैरल से ज्यादा की तेजी आई है, जिससे क्रूड पांच हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. यह भारत के लिए शॉर्ट-टर्म का बड़ा जोखिम है.

राहत की बात यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है और करंट अकाउंट की स्थिति बेहतर है, जिससे तेल की ऊंची कीमतों का झटका सहने में मदद मिलेगी. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि असली खतरा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का 5% तक पहुंचना हो सकता है, जिससे ग्लोबल मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है.

तकनीकी स्तर
तकनीकी रूप से, निफ्टी के लिए 23,800 का स्तर पहला बड़ा सपोर्ट है. अगर बाजार इसके नीचे जाता है, तो यह 23,575 तक गिर सकता है. वहीं ऊपर की तरफ 24,150-24,215 का एरिया एक बड़ी रुकावट बना हुआ है. जब तक निफ्टी इसके पार नहीं जाता, बाजार में कमजोरी बनी रह सकती है.

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