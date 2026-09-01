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कच्चे तेल में उछाल और वैश्विक दबाव के बीच लुढ़का शेयर बाजार; सेंसेक्स 121 और निफ्टी 52 अंक फिसला

कच्चे तेल में उछाल और वैश्विक दबाव के बीच लुढ़का शेयर बाजार ( Etv Bharat )