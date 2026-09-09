शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा टूटा; IT शेयरों में भारी गिरावट
बुधवार को सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा गिरा, निफ्टी कमजोर खुला;IT शेयरों में भारी बिकवाली और कच्चे तेल की तेजी से बाजार दबाव में रहा
Published : September 9, 2026 at 10:20 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को कमजोर शुरुआत की. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी के बीच निवेशकों में सावधानी देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ खुले. सबसे ज्यादा दबाव IT शेयरों पर रहा.
बुधवार को सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा गिरकर 75,216.22 के स्तर पर खुला. वहीं निफ्टी 50 भी 100 अंक से ज्यादा टूटकर 23,522.05 पर पहुंच गया. बाजार खुलते ही निवेशकों ने IT, टेलीकॉम, ऑटो और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में बिकवाली की.
IT शेयरों में भारी दबाव
सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी IT करीब 3 फीसदी गिरा, जो शुरुआती कारोबार में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. IT कंपनियों में इंफोसिस के शेयर करीब 3.34 फीसदी टूटे. टेक महिंद्रा में 2.73 फीसदी, HCL टेक्नोलॉजीज में 2.60 फीसदी, विप्रो में 2.34 फीसदी और TCS में 1.71 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.
इसके अलावा निफ्टी मिडस्मॉल IT और टेलीकॉम इंडेक्स करीब 2 फीसदी नीचे रहे. फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, प्राइवेट बैंक और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी शुरुआती कारोबार में कमजोरी दिखाई दी.
फार्मा और मेटल शेयरों में खरीदारी
बाजार में गिरावट के बावजूद कुछ सेक्टरों ने मजबूती दिखाई. निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.38 फीसदी, निफ्टी मेटल 0.39 फीसदी और निफ्टी फार्मा 0.27 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. सेमीकंडक्टर शेयरों में तेजी ने भी बाजार के सेंटीमेंट को कुछ सहारा दिया.
कच्चे तेल की तेजी से बढ़ी चिंता
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड करीब 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है. कच्चे तेल की महंगाई भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है. महंगा तेल महंगाई और कंपनियों की लागत पर दबाव बढ़ा सकता है.
IPO बाजार पर भी नजर
विशेषज्ञों के अनुसार IPO बाजार में मजबूत लिस्टिंग गेन के कारण निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है. जून से IPO लिस्टिंग गेन करीब 22 फीसदी तक बढ़ने की बात कही गई है. इससे रिटेल और संस्थागत निवेशक IPO की ओर आकर्षित हो रहे हैं.
विशेषज्ञों ने निवेशकों को सिर्फ लिस्टिंग गेन की उम्मीद में हर IPO में पैसा लगाने से बचने की सलाह दी है. उनका कहना है कि कुछ शेयर लिस्टिंग के बाद अपने ऑफर प्राइस से नीचे भी जा सकते हैं.
निफ्टी के लिए 23,500, 23,260 और 23,000 अहम स्तर माने जा रहे हैं. वहीं 23,650 के ऊपर मजबूती आने पर 23,860-23,900 तक शॉर्ट कवरिंग की संभावना बन सकती है.
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