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शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा टूटा; IT शेयरों में भारी गिरावट

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को कमजोर शुरुआत की. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी के बीच निवेशकों में सावधानी देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ खुले. सबसे ज्यादा दबाव IT शेयरों पर रहा.

बुधवार को सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा गिरकर 75,216.22 के स्तर पर खुला. वहीं निफ्टी 50 भी 100 अंक से ज्यादा टूटकर 23,522.05 पर पहुंच गया. बाजार खुलते ही निवेशकों ने IT, टेलीकॉम, ऑटो और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में बिकवाली की.

IT शेयरों में भारी दबाव

सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी IT करीब 3 फीसदी गिरा, जो शुरुआती कारोबार में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. IT कंपनियों में इंफोसिस के शेयर करीब 3.34 फीसदी टूटे. टेक महिंद्रा में 2.73 फीसदी, HCL टेक्नोलॉजीज में 2.60 फीसदी, विप्रो में 2.34 फीसदी और TCS में 1.71 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

इसके अलावा निफ्टी मिडस्मॉल IT और टेलीकॉम इंडेक्स करीब 2 फीसदी नीचे रहे. फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, प्राइवेट बैंक और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी शुरुआती कारोबार में कमजोरी दिखाई दी.

फार्मा और मेटल शेयरों में खरीदारी

बाजार में गिरावट के बावजूद कुछ सेक्टरों ने मजबूती दिखाई. निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.38 फीसदी, निफ्टी मेटल 0.39 फीसदी और निफ्टी फार्मा 0.27 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. सेमीकंडक्टर शेयरों में तेजी ने भी बाजार के सेंटीमेंट को कुछ सहारा दिया.