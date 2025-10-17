ETV Bharat / business

शेयर बाजार हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 476 अंक उछला

शुक्रवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स 476 अंक और निफ्टी 124 अंक चढ़कर नए ऊंचाई स्तर के पास पहुंचा.

शेयर बाजार हरे निशान पर बंद (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 3:51 PM IST

|

Updated : October 17, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को मजबूती के साथ बंद हुआ. लगातार तीसरे दिन बैंकिंग और तेल शेयरों में लिवाली के कारण बाजार में तेजी देखने को मिली. विदेशी पूंजी प्रवाह ने भी बाजार को मजबूती प्रदान की. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 484.53 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 83,952.19 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 704.58 अंक या 0.84 प्रतिशत की मजबूती दिखाते हुए 84,172.24 अंक का उच्चतम स्तर छुआ. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 124.55 अंक या 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,709.85 अंक पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की कंपनियों का प्रदर्शन
सेंसेक्स में एशियन पेंट्स ने सबसे अधिक 4.18 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की. इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखी गई. वहीं, इंफोसिस, एचसीएल टेक, इटर्नल, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए. इस तरह से बाजार में सेक्टोरल फुटप्रिंट पर मिश्रित प्रतिक्रिया रही.

ETV Bharat Hindi
बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat Hindi)

एशियाई और यूरोपीय बाजारों की स्थिति
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक सकारात्मक दायरे में बंद हुआ. हालांकि, जापान का निक्केई 225, चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी कमजोरी रही और तेजी से नीचे कारोबार हुआ. अमेरिकी बाजार भी गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे, जिससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है.

तेल की कीमतों में गिरावट
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.92 प्रतिशत गिरकर 60.50 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. तेल की कीमतों में यह गिरावट बाजार की कमजोर धारणा को दर्शाती है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है.

ETV Bharat Hindi
शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat Hindi)

विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की भूमिका
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 997.29 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,076.20 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. यह निवेश प्रवाह बाजार की मजबूती का प्रमुख कारण बना. पिछले कारोबारी दिन सेंसेक्स 862.23 अंक यानी 1.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,467.66 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 261.75 अंक या 1.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,585.30 अंक पर बंद हुआ था.

ETV Bharat Hindi
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat Hindi)

यह भी पढ़ें- कोका-कोला की भारतीय बॉटलिंग यूनिट IPO के लिए तैयार, 1 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य

Last Updated : October 17, 2025 at 4:48 PM IST

STOCK MARKET
SENSEX NIFTY CLOSING BELL
STOCK MARKET CLOSING
भारतीय शेयर बाजार
SENSEX NIFTY CLOSING BELL

