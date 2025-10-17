ETV Bharat / business

शेयर बाजार हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 476 अंक उछला

शेयर बाजार हरे निशान पर बंद ( Etv Bharat )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को मजबूती के साथ बंद हुआ. लगातार तीसरे दिन बैंकिंग और तेल शेयरों में लिवाली के कारण बाजार में तेजी देखने को मिली. विदेशी पूंजी प्रवाह ने भी बाजार को मजबूती प्रदान की. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 484.53 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 83,952.19 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 704.58 अंक या 0.84 प्रतिशत की मजबूती दिखाते हुए 84,172.24 अंक का उच्चतम स्तर छुआ. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 124.55 अंक या 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,709.85 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स की कंपनियों का प्रदर्शन

सेंसेक्स में एशियन पेंट्स ने सबसे अधिक 4.18 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की. इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखी गई. वहीं, इंफोसिस, एचसीएल टेक, इटर्नल, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए. इस तरह से बाजार में सेक्टोरल फुटप्रिंट पर मिश्रित प्रतिक्रिया रही. बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat Hindi)