मंथली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सपायरी के बीच सेंसेक्स-निफ्टी नीचे हुए बंद

सेंसेक्स 313.7 पॉइंट्स गिरकर 84,587.01 पर बंद हुआ. निफ्टी 74.7 पॉइंट गिरकर 25,884.8 पर बंद हुआ.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
author img

By IANS

Published : November 25, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read
मुंबई: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए, क्योंकि ट्रेडर्स ने नवंबर सीरीज़ के लिए निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी पर रिएक्शन दिया.

सेंसेक्स 313.7 पॉइंट्स गिरकर 84,587.01 पर बंद हुआ, जो 0.37 परसेंट की गिरावट है. निफ्टी भी फिसला, और 74.7 पॉइंट या 0.29 परसेंट गिरकर 25,884.8 पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat)

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

SENSEX NIFTY END LOWER
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर अब एक नजर डालते हैं.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

एक्सपर्ट्स ने कहा, "2 दिसंबर को आने वाली वीकली एक्सपायरी के लिए निफ्टी ऑप्शंस में 26,000 और 26,200 स्ट्राइक लेवल पर काफी कॉल बिल्डअप रिकॉर्ड किया गया, जबकि पुट साइड पर 26,000 और 25,500 पर काफी बढ़ोतरी देखी गई."

सेंसेक्स के खास स्टॉक्स में ट्रेंट, टाटा मोटर्स PV, HCLTech, इंफोसिस और पावर ग्रिड टॉप लूजर्स रहे. दूसरी ओर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), टाटा स्टील और इटरनल बड़े गेनर्स में शामिल रहे. सेक्टर का परफॉर्मेंस मिलाजुला रहा.

निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.62 परसेंट बढ़ा, जिससे यह दिन का सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला सेक्टर बन गया, जबकि निफ्टी PSU बैंक 1.44 परसेंट बढ़ा. हालांकि, निफ्टी IT 0.57 परसेंट और निफ्टी मीडिया 0.80 परसेंट गिरा.

फ्रंटलाइन इंडेक्स की तुलना में बड़े मार्केट ज़्यादा मजबूत थे. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.36 परसेंट की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.19 परसेंट की बढ़त हुई. इससे मिड- और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में लगातार खरीदारी का रुझान दिखा.

मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि एक्सपायरी से जुड़ी अस्थिरता और प्रॉफिट बुकिंग ने बेंचमार्क पर दबाव डाला, जबकि दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन से पहले कुछ सेक्टर्स में नया इनफ्लो जारी रहा.

एनालिस्ट्स ने कहा, "कुछ बेहतर संकेतों के बावजूद, निवेशक आने वाली FOMC मीटिंग में संभावित रेट कट और भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर प्रोग्रेस पर क्लैरिटी का इंतजार कर रहे थे, इसलिए सावधानी बनी रही."

उन्होंने कहा कि 26,000 के लेवल के पास बिकवाली का दबाव दिख रहा है, हालांकि H2 के लिए ठोस कमाई के आउटलुक सहित मजबूत घरेलू फंडामेंटल्स को देखते हुए गिरावट सीमित लगती है.

एनालिस्ट्स ने बताया, "होम लोन की डिमांड में मजबूत रिवाइवल और PSU बैंकों के बढ़ते मार्केट शेयर से सपोर्टेड PSU बैंकों और रियल एस्टेट स्टॉक्स ने बेहतर परफॉर्म किया."

(इनपुट - आईएएनएस)

ये भी पढ़ें - मंगलवार को भारतीय स्टॉक मार्केट की सपाट ओपनिंग, नए ट्रिगर का इंतजार कर रहे थे इंवेस्टर

