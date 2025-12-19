बाजार में 4 दिन की गिरावट थमी, सेंसेक्स 447 अंक मजबूत, निफ्टी में भी तेजी
भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 447.55 अंक उछलकर 84,929.36 अंक पर बंद हुआ.
सांकेतिक फोटो (getty image)
Published : December 19, 2025 at 3:52 PM IST
मुंबई: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय बाजार हरे निशान पर बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 447.55 अंक या 0.53 प्रतिशत चढ़कर 84,929.36 पर बंद हुआ. वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 150.85 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 25,966.40 पर बंद हुआ.