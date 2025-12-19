ETV Bharat / business

बाजार में 4 दिन की गिरावट थमी, सेंसेक्स 447 अंक मजबूत, निफ्टी में भी तेजी

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 447.55 अंक उछलकर 84,929.36 अंक पर बंद हुआ.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 19, 2025 at 3:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय बाजार हरे निशान पर बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 447.55 अंक या 0.53 प्रतिशत चढ़कर 84,929.36 पर बंद हुआ. वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 150.85 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 25,966.40 पर बंद हुआ.

TAGGED:

SENSEX NIFTY UPDATE
शेयर बाजार
SENSEX NIFTY CLOSING 19 DECEMBER
SENSEX NIFTY CLOSING BELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.