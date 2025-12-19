ETV Bharat / business

बाजार में 4 दिन की गिरावट थमी, सेंसेक्स 447 अंक मजबूत, निफ्टी में भी तेजी

मुंबई: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय बाजार हरे निशान पर बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 447.55 अंक या 0.53 प्रतिशत चढ़कर 84,929.36 पर बंद हुआ. वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 150.85 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 25,966.40 पर बंद हुआ.