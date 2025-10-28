ETV Bharat / business

सेंसेक्स 151 अंक टूटा, निफ्टी 25950 के नीचे हुआ बंद, दबाव में दिखे रियल्टी, IT सेक्टर के इंडेक्स

साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

अब शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर एक नजर डालते हैं.

अक्टूबर एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला और आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए. हालांकि मिडकैप, स्मॉलकैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग रही. बैंक निफ्टी 156 प्वाइंट ऊपर चढ़कर बंद हुआ. PSU बैंक, मेटल शेयरों में खरीदारी रही जबकि रियल्टी, IT, PSE इंडेक्स गिरकर बंद हुए.

मुंबई: भारतीय शेयर मार्केट में आज सेंसेक्स 150.68 अंक गिरकर 84,628.16 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 29.85 अंक गिरकर 25,936.20 पर क्लोज हुआ.

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए. निवेशकों ने चुनिंदा क्षेत्रों में मुनाफा वसूली की और सतर्क रुख अपनाया.

सेंसेक्स 150.68 अंक या 0.18 प्रतिशत फिसलकर 84,628.16 पर बंद हुआ. निफ्टी 29.85 अंक या 0.11 प्रतिशत गिरकर 25,936.20 पर बंद हुआ.

विश्लेषकों ने कहा, "दैनिक समय सीमा पर समग्र चार्ट सेटअप बरकरार है, निफ्टी 21ईएमए से काफी ऊपर कारोबार कर रहा है, जिससे तेजी का रुझान बरकरार है."

उन्होंने कहा, "आरएसआई एक तेजी के क्रॉसओवर में है और उच्च गति क्षेत्र में बना हुआ है. अल्पावधि में, सूचकांक में अच्छी तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि गति 26,000 से ऊपर पहुंच जाती है."

विशेषज्ञों ने कहा, "उच्च स्तर पर, प्रतिरोध 26,300 पर देखा जा रहा है, जबकि समर्थन 25,850 पर है."

महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल थे. इस बीच, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी), भारतीय स्टेट बैंक, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, कोटक महिंद्रा बैंक प्रमुख लाभार्थी रहे. इन स्टॉक्स ने बाजार की गिरावट को सीमित करने में मदद की. व्यापक बाजार सूचकांकों में मामूली हलचल देखी गई.

निफ्टी मिडकैप सूचकांक 0.02 प्रतिशत नीचे और निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक 0.02 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ.

क्षेत्रीय सूचकांकों में, निफ्टी मेटल और पीएसयू बैंक उल्लेखनीय लाभार्थी रहे. इनमें से प्रत्येक में 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई. दूसरी ओर, निफ्टी रियल्टी दिन का सबसे बड़ा हारने वाला शेयर रहा. इसके बाद आईटी, ऊर्जा, वित्तीय सेवाएं, एफएमसीजी, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रहे, जो सभी लाल निशान में बंद हुए.

विशेषज्ञों ने कहा," "उल्लेखनीय रूप से, निचले स्तरों पर खरीदारी की रुचि उभरी, जो अंतर्निहित निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है. वैश्विक व्यापार तनाव में कमी और घरेलू कॉर्पोरेट आय में सुधार की उम्मीदों से बाजार की धारणा को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जो लचीलेपन को मजबूत करती रहेगी."