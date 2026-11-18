ETV Bharat / business

सेंसेक्स कंपनियों की कमाई FY28 में 18.9% बढ़ने का अनुमान, मॉर्गन स्टैनली ने जताया भरोसा; निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

सेंसेक्स की कंपनियों की वित्त वर्ष 2028 में अर्निंग्स को लेकर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2028 (FY28) में सेंसेक्स कंपनियों की कमाई 18.9 फीसदी बढ़ सकती है. ब्रोकरेज की यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब सेंसेक्स इस महीने अब तक करीब 11 फीसदी और निफ्टी 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है. बुधवार को प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार में हल्की गिरावट जरूर दिखी, लेकिन अर्निंग ग्रोथ के इस अनुमान से निवेशकों का सेंटीमेंट फिर मजबूत हो सकता है.

ब्रोकरेज का कहना है कि शेयर की कीमतें लंबे समय में कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर निर्भरत करती आई हैं. अगर वित्त वर्ष 2028 में कमाई सच में 18.9 फीसदी बढ़ती है, तो मौजूदा वैल्यूएशन धीरे-धीरे सस्ते लगने लगेंगे. यही वजह है कि मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर मानी जा रही है.