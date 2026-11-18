सेंसेक्स कंपनियों की कमाई FY28 में 18.9% बढ़ने का अनुमान, मॉर्गन स्टैनली ने जताया भरोसा; निवेशकों के लिए क्या है संकेत?
Morgan Stanley Report: कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर ब्रोकरेज का मानना है-FY28 में सेंसेक्स कंपनियों की कमाई में 18.9 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा सकती है.
Published : November 18, 2026 at 2:53 PM IST
नई दिल्ली: मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2028 (FY28) में सेंसेक्स कंपनियों की कमाई 18.9 फीसदी बढ़ सकती है. ब्रोकरेज की यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब सेंसेक्स इस महीने अब तक करीब 11 फीसदी और निफ्टी 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है. बुधवार को प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार में हल्की गिरावट जरूर दिखी, लेकिन अर्निंग ग्रोथ के इस अनुमान से निवेशकों का सेंटीमेंट फिर मजबूत हो सकता है.
ब्रोकरेज का कहना है कि शेयर की कीमतें लंबे समय में कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर निर्भरत करती आई हैं. अगर वित्त वर्ष 2028 में कमाई सच में 18.9 फीसदी बढ़ती है, तो मौजूदा वैल्यूएशन धीरे-धीरे सस्ते लगने लगेंगे. यही वजह है कि मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर मानी जा रही है.
बाजार के लिए क्यों अहम?
मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2028 और वित्त वर्ष 2029 में 7 फीसदी पर रहेगी. वित्त वर्ष 2026 में यह 7.8 फीसदी और वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत में 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है. यानी ग्रोथ थोड़ी नॉर्मलाइज होगी, लेकिन ट्रेंड के करीब बनी रहेगी.
बाजार के लिए सबसे अहम बात यह है कि ग्रोथ का इंजन अब सिर्फ खपत नहीं, बल्कि केपेक्स बन रहा है. इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जून 2026 तिमाही में 35.7 फीसदी पर पहुंच गया है, जो दिसंबर 2024 में 32.8 फीसदी था. केपेक्स ग्रोथ रियल टर्म में 8.8 फीसदी और जीएफसीएफ 9.5 फीसदी पर है. कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन और इंपोर्ट पिछले 6 महीनों से डबल डिजिट में बढ़ रहे हैं.
इसका सीधा असर कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, डिफेंस, सीमेंट, स्टील, पावर और इंजीनियरिंग कंपनियों की ऑर्डर बुक पर दिख रहा है. मसलन, लार्सेन एंड टुब्रो की ऑर्डर बुक सितंबर में 8.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो मार्च से 15फीसदी ज्यादा है. ऐसे में बाजार को उम्मीद है कि केपेक्स से जुड़े शेयर FY28 की अर्निंग ग्रोथ को लीड करेंगे.
किन सेक्टर्स पर रहेगी नजर?
मॉर्गन स्टैनली ने 4 बड़े ड्राइवर बताए हैं - एनर्जी ट्रांजिशन, डिफेंस, इंडस्ट्रियल ऑनशोरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर) और इंफ्रास्ट्रक्चर.
ब्रोकरेज का अनुमान है कि 2030 तक हेडलाइन केपेक्स 2,100 अरब डॉलर तक जाएगा, जिसमें प्राइवेट केपेक्स 17.6 फीसदी सीएजीआर से बढ़ेगा. इससे कैपेक्स चेन वाले शेयरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. इंडस्ट्री क्रेडिट 2012-13 के बाद सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है. टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट FYTD27 में 17.3 फीसदी बढ़ा है. इससे बैंकों और एनबीएफसी की लोन ग्रोथ को सहारा मिलेगा. बाजार में आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में पहले से ही खरीदारी दिख रही है.
प्राइवेट कंजम्प्शन ग्रोथ जून 2026 तिमाही में 7.3 फीसदी थी. अर्बन डिमांड मजबूत है, रिटेल क्रेडिट 17.3फीसदी बढ़ रहा है. गुड्स एक्सपोर्ट FYTD27 में 23.8फीसदी बढ़ा है, जो FY26 में सिर्फ 1.4फीसदी था. नॉन-ऑयल एक्सपोर्ट 19फीसदी बढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ऑटो और केमिकल्स में तेजी है. इससे एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड कंपनियों के लिए माहौल सुधर रहा है.
बाजार के लिए रिस्क क्या है?
मॉर्गन स्टैनली ने रिस्क को बैलेंस्ड बताया है, लेकिन बाजार को कुछ चीजों पर नजर रखनी होगी. सीपीआई FY27E में 5.3फीसदी और FY28E में 4.7फीसदी रहने का अनुमान है. पॉलिसी रेट को लेकर ब्रोकरेज को तीन और रेट हाइक की उम्मीद है, जिससे टर्मिनल रेट 6.25फीसदी तक जा सकता है. इससे FY28 में रियल रेट 0.2फीसदी से बढ़कर 1.6फीसदी हो जाएगा.
रूरल डिमांड अभी कमजोर है, क्योंकि मानसून कमजोर रहा और कृषि की टर्म्स ऑफ ट्रेड बिगड़ी हैं. AI से सर्विसेज एक्सपोर्ट पर असर भी मीडियम टर्म का रिस्क है. यही वजह है कि बाजार में नियर टर्म में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.
निवेशकों के लिए स्ट्रैटेजी
ब्रोकरेज का इस रिपोर्ट का संदेश साफ है - गिरावट में घबराकर बेचने की बजाय, अच्छी कंपनियों में धीरे-धीरे खरीदारी करें. FY28 की 18.9फीसदी अर्निंग ग्रोथ को देखते हुए, केपेक्स, बैंकिंग और कंजम्प्शन जैसे डोमेस्टिक थीम वाले शेयरों पर फोकस रखना चाहिए. बुधवार को FII ने मंगलवार को 4,195.38 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी, जो दिखाता है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है. ऐसे में शॉर्ट टर्म की मुनाफावसूली को लॉन्ग टर्म मौके के तौर पर देखा जा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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