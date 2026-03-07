ETV Bharat / business

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच एक हफ्ते में 3% टूटे सेंसेक्स-निफ्टी; इंडिया विक्स (VIX) 11% उछला

मिडल ईस्ट तनाव और ₹23,000 करोड़ की FII बिकवाली से सेंसेक्स-निफ्टी 3% टूटे. भारी अस्थिरता के बीच निवेशकों को इस हफ्ते बड़ा घाटा हुआ.

सांकेतिक फोटो (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 11:59 AM IST

3 Min Read
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला सप्ताह बेहद उतार-चढ़ाव भरा और निराशाजनक रहा. मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की भारी बिकवाली के चलते घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 3 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों के बीच छाई घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत का 'फियर गेज' यानी इंडिया विक्स (India VIX) 11 प्रतिशत से ज्यादा उछल गया.

बाजार के प्रमुख आंकड़े
इस गिरावट के बाद बीएसई सेंसेक्स 78,918.90 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि पिछले सप्ताह (27 फरवरी) यह 81,287.19 पर था. इसी तरह, एनएसई निफ्टी 24,450.45 के स्तर पर आ गया, जो पिछले हफ्ते 25,178.65 पर बंद हुआ था. दोनों ही सूचकांकों में साप्ताहिक आधार पर 2.9% की बड़ी गिरावट देखी गई.

गिरावट के मुख्य कारण
मिडल ईस्ट में युद्ध का खतरा: इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक बाजारों को हिला कर रख दिया है. युद्ध के विस्तार की आशंका से निवेशकों ने जोखिम वाली संपत्तियों (शेयर्स) से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख किया है.

कच्चे तेल में उबाल: वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ने से ब्रेंट क्रूड की कीमतें 86 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं. भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, ऐसे में तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने और व्यापार घाटा गहराने का डर सता रहा है.

FII की भारी निकासी: विदेशी निवेशकों ने इस हफ्ते भारतीय बाजार से 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की. वैश्विक अनिश्चितता के कारण 'रिस्क-ऑफ' सेंटिमेंट हावी रहा.

रुपये में कमजोरी: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर (92 के पार) पर पहुंच गया, जिसने बाजार के सेंटिमेंट को और बिगाड़ दिया.

क्षेत्रवार प्रदर्शन
बाजार की इस गिरावट में सबसे ज्यादा मार रियल्टी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर पर पड़ी. बीएसई रियल्टी में 4.9% की गिरावट रही, जबकि ऑयल एंड गैस 4.8% और बैंकिंग 4.6% नीचे गिरे. ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में भी 3% से ज्यादा की गिरावट रही.

हालांकि, इस नकारात्मक माहौल में भी डिफेंस (रक्षा) सेक्टर के शेयरों ने चमक बिखेरी. युद्ध की स्थिति और वैश्विक तनाव को देखते हुए डिफेंस शेयरों में करीब 3% की तेजी आई. इसके अलावा, कैपिटल गुड्स इंडेक्स भी 0.2% की मामूली बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा.

घरेलू निवेशकों का सहारा
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी बिकवाली के बावजूद घरेलू संस्थागत निवेशकों और आम लोगों के म्यूचुअल फंड निवेश ने बाजार को सहारा दिया. वेंचुरा सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड विनीत बोलिंजकर के अनुसार, विदेशी निवेशकों की निकासी के बावजूद घरेलू तरलता ने गिरावट को और गहरा होने से रोक लिया.

फिलहाल निफ्टी अपने 200-दिन के मूविंग एवरेज (24,450) के पास है, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर है. आने वाले दिनों में बाजार की दिशा मिडल ईस्ट के घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगी.

संपादक की पसंद

