4 मार्च को निवेश के लिए खुल रहा है सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स का IPO, ₹1352 है ऊपरी प्राइस बैंड; चेक करें पूरी डिटेल्स

सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स का ₹1,087 करोड़ का आईपीओ 4 मार्च को खुलेगा. ₹1287-1352 प्राइस बैंड वाले इस पूर्ण ओएफएस में 6 मार्च तक निवेश करें.

सांकेतक फोटो (getty image)
Published : February 26, 2026 at 11:09 AM IST

नई दिल्ली: ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए उन्नत तकनीक और पावरट्रेन कंट्रोल सिस्टम बनाने वाली दिग्गज कंपनी सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की तारीखों और मूल्य दायरे की घोषणा कर दी है. कंपनी का 1,087 करोड़ रुपये का आईपीओ निवेश के लिए बुधवार, 4 मार्च 2026 को खुलेगा और शुक्रवार, 6 मार्च 2026 को बंद होगा.

प्राइस बैंड और मूल्यांकन
कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 1,287 रुपये से 1,352 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है. प्राइस बैंड की ऊपरी सीमा (1,352 रुपये) पर कंपनी का कुल बाजार मूल्यांकन लगभग 6,000 करोड़ रुपये आंका गया है. एंकर निवेशकों (बड़े संस्थानों) के लिए यह इश्यू 2 मार्च को ही खुल जाएगा.

आईपीओ की संरचना (OFS)
यह आईपीओ पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) पर आधारित है. इसका मतलब है कि कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं कर रही है, बल्कि मौजूदा प्रवर्तक (Promoters) और निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं. कुल 80.43 लाख शेयरों की इस बिक्री में कंपनी के प्रवर्तक मनीष शर्मा और अश्विनी अमित दीक्षित के साथ-साथ अन्य निवेशक भी अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे. चूँकि यह OFS है, इसलिए आईपीओ से प्राप्त होने वाली पूरी राशि बेचने वाले शेयरधारकों के पास जाएगी, न कि कंपनी के पास.

कंपनी का प्रोफाइल और ग्राहक आधार
सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स मुख्य रूप से दोपहिया और तिपहिया आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों के लिए 'सेंसर-लेस कम्यूटेशन' आधारित इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर (ISG) और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता रखती है. यह तकनीक वाहनों की दक्षता बढ़ाने और उत्सर्जन कम करने में मदद करती है. कंपनी के ग्राहकों की सूची काफी प्रभावशाली है, जिसमें टीवीएस मोटर कंपनी, बजाज ऑटो, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिग्स एंड स्ट्रैटन जैसी कंपनियां शामिल हैं.

महत्वपूर्ण तिथियां और लिस्टिंग
निवेशकों के लिए शेयरों का आवंटन संभवतः 9 मार्च को फाइनल होगा और असफल आवेदकों को रिफंड 10 मार्च तक मिल जाएगा. सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स के शेयर 11 मार्च को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है.

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ऑटो-टेक क्षेत्र में कंपनी की मजबूत पकड़ और इसके प्रतिष्ठित ग्राहक आधार के कारण लंबी अवधि के निवेशकों की इसमें खासी रुचि देखी जा सकती है.

