सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद ट्रंप का 'प्लान-बी'; अब पुराने कानून से लगाएंगे भारी टैक्स

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए व्यापार युद्ध की राह अब कानूनी पेचीदगियों में फंस गई है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने राष्ट्रपति की उन शक्तियों पर लगाम लगा दी है, जिनका उपयोग वे अब तक दूसरे देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाने के लिए कर रहे थे. लेकिन ट्रंप प्रशासन ने हार मानने के बजाय अब 'ट्रेड एक्ट ऑफ 1974' के रूप में एक नया रास्ता खोज लिया है.

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने 'लर्निंग रिसोर्सेज इंक बनाम ट्रंप' मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से आयात शुल्क नहीं बढ़ा सकते. अदालत के मुताबिक, टैक्स लगाने का असली अधिकार संसद (कांग्रेस) के पास है. इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए कई पुराने टैरिफ अवैध हो गए हैं और सरकार को अरबों डॉलर रिफंड करने पड़ सकते हैं.

ट्रंप के पास अब क्या हैं विकल्प?

कोर्ट से हाथ बंधने के बाद ट्रंप अब 'ट्रेड एक्ट 1974' के दो खास हिस्सों (सेक्शन) का इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं

सेक्शन 301

यह कानून राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि यदि कोई देश अमेरिका के साथ व्यापार में भेदभाव या बेईमानी करता है, तो अमेरिका उस पर जवाबी टैक्स लगा सकता है. यह कानूनी रूप से बहुत मजबूत है क्योंकि इसे संसद ने खास तौर पर टैरिफ के लिए ही बनाया है. लेकिन इसके तहत टैक्स लगाने से पहले एक लंबी सरकारी जांच करनी पड़ती है और जनता की राय लेनी पड़ती है, जिसमें काफी समय लगता है.