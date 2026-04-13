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स्टार्टअप के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स’ का दूसरा चरण चार क्षेत्रों पर देगा ध्यान: डीपीआईआईटी

नई दिल्ली : स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड्स दो का दायरा बढ़ाया जाएगा. इसमें कोष को चार खंडों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और विनिर्माण स्टार्टअप के लिए विशेष सहायता शामिल है. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की अधिसूचना में यह कहा गया है.

मंत्रिमंडल ने फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण को फरवरी में मंजूरी दी थी. इसका उद्देश्य उद्यम पूंजी जुटाना और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी-आधारित नवोन्मेषी विनिर्माण स्टार्टअप और विकास के शुरुआती चरण के उद्यमों को समर्थन देना है.

स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) एक सरकारी निवेश कोष है जो सीधे स्टार्टअप कंपनियों में निवेश नहीं करता, बल्कि सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों को पूंजी प्रदान करता है. ये वैकल्पिक निवेशक कोष फिर स्टार्टअप में निवेश करते हैं, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है. फंड ऑफ फंड्स दो को स्टार्टअप में निवेश की गति को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है. इसका दायरा फंड ऑफ फंड्स स्कीम (एफएफएस 1.0) से अधिक है.

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की अधिसूचना में कहा गया, ‘‘स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स दो का दायरा बढ़ाया जाएगा और वास्तविक नवोन्मेष के लिए प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करने का क्षेत्रवार दृष्टिकोण अपनाया जाएगा.’’

यह योजना सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के कोष में योगदान देगी, जिनका उपयोग केंद्र सरकार से स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त इकाइयों के इक्विटी और इक्विटी आधारित उत्पादों में निवेश करने के लिए किया जाएगा.

पहला खंड अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्टअप को समर्थन देने वाले एआईएफ पर केंद्रित होगा। अर्थात ऐसे स्टार्टअप जो जटिल समस्याओं के लिए नवीन समाधान विकसित करने में लगे हैं, जिनमें लंबे अनुसंधान एवं विकास चक्र और उच्च लागत शामिल हैं.