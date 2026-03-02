ETV Bharat / business

खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा, निवेशक धोखाधड़ी रोकने को निगरानी बढ़ा रहा सेबी: पांडेय

मुंबई : सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा है कि खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए नियामक प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत बना रहा है. इस पहल का मकसद निवेश से पहले ही घोटालों पर अंकुश लगाना है जिसके तहत निवेशकों के पंजीकृत मध्यस्थों से संपर्क करने से पहले ही कोष की हेराफेरी हो जाती है.

एक मार्च को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रमुख के रूप में एक वर्ष पूरा करने वाले पांडेय ने कहा कि कई नए और इच्छुक निवेशक फर्जी ट्रेडिंग ऐप, व्हाट्सएप समूहों और उच्च प्रतिफल के वादों से गुमराह हो रहे हैं और अक्सर सेबी-विनियमित मध्यस्थों के साथ किसी भी तरह के संपर्क से बहुत पहले ही अपना धन धोखेबाजों के निजी खातों में स्थानांतरित कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि खासकर देश के बढ़ते खुदरा निवेशक आधार को देखते हुए निवेशकों की सतर्कता केवल जागरूकता तक सीमित न रहकर, सोच-समझकर कदम उठाने में तब्दील होनी चाहिए. निवेश से पहले धोखाधड़ी से संबंधित एक सवाल के जवाब में, पांडेय ने कहा कि बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक कई व्यक्ति सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ तक पहुंचने से पहले ही ‘घोटालेबाजों’ के चंगुल में फंस जाते हैं.

उन्होंने बातचीत में कहा, "निवेश करने का इरादा रखने वाला व्यक्ति वास्तव में उच्च प्रतिफल के वादों के जाल में फंस रहा है. मामला सेबी या किसी ब्रोकर तक पहुंचता ही नहीं क्योंकि व्यक्ति पहले ही जाल में फंस चुका होता है." खुदरा निवेशकों की बढ़ती संख्या के बीच उन्होंने यह बात कही.

पांडेय ने निवेशकों को लुभाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, फर्जी ऐप और अन्य डिजिटल चैनल के बढ़ते उपयोग का संकेत दिया. उन्होंने ऐसे कई मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि नियामक ने इस खतरे को रोकने और निवेशकों के पैसे की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं.

सेबी प्रमुख ने निवेश का प्रस्ताव देने वाली इकाइयों की वैधता की पड़ताल करने में मदद के लिए विकसित किए गए ‘सेबी चेक’ जैसे उपकरणों के महत्व का जिक्र किया. साथ ही भुगतान की सुरक्षा के लिए मान्य मंचों और यूपीआई हैंडल के व्यापक प्रसार को प्रोत्साहित करने की बात कही. पांडेय ने कहा कि यह सब कोई नई पहल नही है, लेकिन साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए इनका व्यापक उपयोग महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि नियामक हर तरह के अभियान चलाएगा। उसने एक परियोजना शुरू की है जिसके तहत मल्टीमीडिया और बहुभाषी अभियान चलाए जाएंगे ताकि इन धोखाधड़ियों को रोका जा सके.

पांडेय ने निवेशकों से अनुशासन बनाए रखने का भी आह्वान किया और वायदा एवं विकल्प जैसे जटिल निवेश उत्पादों में सट्टेबाजी के बजाय एसआईपी (व्यवस्थित निवेश योजनाएं) और पूल्ड निवेश योजनाओं जैसी दीर्घकालिक निवेश रणनीतियों पर जोर दिया. जानकारी के अभाव में कई निवेशक वायदा एवं विकल्प जैसे निवेश श्रेणियों में कदम रखते हैं.