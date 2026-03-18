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शेयर बाजार में हेराफेरी के लिए 18 संस्थाओं पर 2.8 करोड़ का जुर्माना और 5 साल का बैन

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शेयर बाजार में पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक कड़ा कदम उठाया है. मार्केट रेगुलेटर ने 'रेट्रो ग्रीन रिवोल्यूशन लिमिटेड' के शेयरों में हेरफेर करने के मामले में 18 संस्थाओं पर कुल 2.8 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही, इन सभी को 5 साल तक के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

क्या था पूरा मामला?

SEBI की जांच में यह सामने आया कि सितंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच इन संस्थाओं ने मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची थी. इस साजिश का मुख्य उद्देश्य RGRL जैसे कम कारोबार वाले (Illiquid) शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाना था.

जांच के अनुसार, इस हेरफेर के पीछे संजय अरुणकुमार चोकसी और उनके समूह (चोकसी ग्रुप) का मुख्य हाथ था. हालांकि चोकसी आधिकारिक तौर पर कंपनी के प्रमोटर नहीं थे, लेकिन जांच में पाया गया कि कंपनी के सभी वैधानिक भुगतान उनके निजी खातों से किए जा रहे थे, जिससे साबित हुआ कि कंपनी पर उनका पूरा नियंत्रण था.

टेलीग्राम का गलत इस्तेमाल

इस घोटाले का सबसे चौंकाने वाला पहलू 'टेलीग्राम' का इस्तेमाल था. आरोपियों ने एक टेलीग्राम चैनल के जरिए भोली-भाली जनता को इस शेयर में निवेश करने की फर्जी सलाह और टिप्स दिए. जब आम निवेशकों ने भारी मात्रा में शेयर खरीदना शुरू किया और कीमत बढ़ गई, तो इन संस्थाओं ने ऊंचे दामों पर अपने शेयर बेचकर लगभग 2.94 करोड़ रुपये का अवैध मुनाफा कमाया.