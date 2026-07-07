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निवेशकों के लिए खुशखबरी! 1 अगस्त से स्टॉक एक्सचेंज के जरिए दोबारा शुरू होगा शेयर बायबैक, SEBI का बड़ा ऐलान

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय पूंजी बाजार नियामक, सेबी ने कॉरपोरेट कंपनियों के लिए ओपन मार्केट से शेयर बायबैक की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है. यह नई व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी. इस कदम का मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट जगत को पूंजी प्रबंधन के लिए अधिक लचीलापन देना, पारदर्शिता बढ़ाना और पूरी प्रक्रिया की कार्यकुशलता में सुधार करना है. इससे पहले सेबी ने असमान शेयर

धारक कर-लाभ और कुछ अन्य चिंताओं के कारण साल 2025 में ओपन-मार्केट बायबैक को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया था. हालांकि, टैक्स नियमों में हुए हालिया सुधारों के बाद नियामक ने इसे नए सुरक्षात्मक मानकों के साथ वापस लाने का निर्णय लिया है. नए नियमों के प्रमुख प्रावधान और शर्तें: समय सीमा में कटौती: सेबी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, अब ओपन मार्केट बायबैक प्रक्रिया को पुराना 6 महीने का समय नहीं मिलेगा. कंपनियों को सार्वजनिक घोषणा के 4 कामकाजी दिनों के भीतर ऑफर खोलना होगा और अधिकतम 66 कामकाजी दिनों के भीतर इसे पूरी तरह समाप्त करना होगा. 15% की अधिकतम सीमा: कंपनियां अपने स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय बयानों के आधार पर, अपनी कुल चुकता पूंजी और फ्री रिजर्व के 15 प्रतिशत से कम हिस्से का ही बायबैक कर सकेंगी.