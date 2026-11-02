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शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर, सेबी ने कहा, 'टैक्स से राहत'

सेबी ( IANS )

नई दिल्ली : शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है. निवेशकों को लॉंग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स से राहत मिल सकती है. यह सिफारिश खुद सेबी (बाजार नियामक संस्था) की ओर से गई है. सिफारिश विदेशी निवेशकों के लिए है. हालांकि, भारतीय निवेशकों को निराश होने की जरूरत नहीं है. सेबी ने उनके लिए भी बड़ी घोषणा की है.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को एलटीसीजी में राहत का प्रस्ताव दिया है. उनके लिए शर्त ये है कि उन्हें मौजूदा होल्डिंग से पैसा निकालकर फिर से बाजार में ही निवेश करना होगा. यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें एलटीसीजी टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में लार्ज कैप शेयरों में निवेश करने वाले फंडों का औसत रिटर्न दो फीसदी से भी नीचे है. ऊपर से यदि वे इसे बेचकर किसी दूसरे फंड में निवेश करने का फैसला लेते हैं, तो उन्हें पहले टैक्स भरना होता है. यही वजह है कि सेबी ने ऐसे निवेशकों के लिए राहत देने की अनुशंसा की है. वे चाहते हैं कि घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों का बाजार के प्रति सकारात्मक रवैया बना रहे. इसलिए सेबी ने सुझाव दिया है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स को एक साल से अधिक समय तक रखा गया है, इसके बावजूद एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करने को टैक्सेबल सेल नहीं माना जाना चाहिए. भारतीय म्यूचुअल फंड्स के पास मासिक निवेश योजनाओं के जरिए हर महीने औसतन 30 बिलियन रुपये का निवेश आ रहा है. अब आप अपना पैसा एक फंड से निकालकर दूसरे फंड में निवेश कर सकते हैं और ऐसा करते समय जो भी आपने पैसा कमाया है, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. पिछले कई दिनों से यह खबर आ रही थी कि सरकार शेयर बाजार को संभालने के लिए राहत की घोषणा कर सकती है. पिछले कई महीनों से जिस तरीके से विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में सेलिंग की है, उसको लेकर चिंता जताई जाने लगी थी. उनकी सेलिंग अब भी जारी है. सेबी की ये सिफारिशें पिछले दो वर्षों में विदेशी निवेशकों के साथ हुई कई बैठकों के बाद आई हैं. विदेशी निवेशकों की बिक्री के कारण रुपये पर दबाव बढ़ा है. उनकी बिक्री की वजह से भारत का डॉलर रिजर्व घटा है.