शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर, सेबी ने कहा, 'टैक्स से राहत'
सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों और एफआईआई के लिए किया है बड़ा फैसला. पढ़ें पूरी खबर.
Published : November 2, 2026 at 2:26 PM IST
नई दिल्ली : शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है. निवेशकों को लॉंग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स से राहत मिल सकती है. यह सिफारिश खुद सेबी (बाजार नियामक संस्था) की ओर से गई है. सिफारिश विदेशी निवेशकों के लिए है. हालांकि, भारतीय निवेशकों को निराश होने की जरूरत नहीं है. सेबी ने उनके लिए भी बड़ी घोषणा की है.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को एलटीसीजी में राहत का प्रस्ताव दिया है. उनके लिए शर्त ये है कि उन्हें मौजूदा होल्डिंग से पैसा निकालकर फिर से बाजार में ही निवेश करना होगा. यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें एलटीसीजी टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में लार्ज कैप शेयरों में निवेश करने वाले फंडों का औसत रिटर्न दो फीसदी से भी नीचे है. ऊपर से यदि वे इसे बेचकर किसी दूसरे फंड में निवेश करने का फैसला लेते हैं, तो उन्हें पहले टैक्स भरना होता है. यही वजह है कि सेबी ने ऐसे निवेशकों के लिए राहत देने की अनुशंसा की है. वे चाहते हैं कि घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों का बाजार के प्रति सकारात्मक रवैया बना रहे. इसलिए सेबी ने सुझाव दिया है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स को एक साल से अधिक समय तक रखा गया है, इसके बावजूद एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करने को टैक्सेबल सेल नहीं माना जाना चाहिए. भारतीय म्यूचुअल फंड्स के पास मासिक निवेश योजनाओं के जरिए हर महीने औसतन 30 बिलियन रुपये का निवेश आ रहा है. अब आप अपना पैसा एक फंड से निकालकर दूसरे फंड में निवेश कर सकते हैं और ऐसा करते समय जो भी आपने पैसा कमाया है, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
पिछले कई दिनों से यह खबर आ रही थी कि सरकार शेयर बाजार को संभालने के लिए राहत की घोषणा कर सकती है. पिछले कई महीनों से जिस तरीके से विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में सेलिंग की है, उसको लेकर चिंता जताई जाने लगी थी. उनकी सेलिंग अब भी जारी है. सेबी की ये सिफारिशें पिछले दो वर्षों में विदेशी निवेशकों के साथ हुई कई बैठकों के बाद आई हैं. विदेशी निवेशकों की बिक्री के कारण रुपये पर दबाव बढ़ा है. उनकी बिक्री की वजह से भारत का डॉलर रिजर्व घटा है.
वैसे इस खबर को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. फैसला सरकार को लेना है. सरकार कब निर्णय लेगी, यह उन पर निर्भर है. बहुत सारे लोगों ने बजट के आसपास इस निर्णय को लेने की बात कही है, वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि सरकार को अभी से इसे लागू करना चाहिए ताकि बाजार में सेंटिमेंट लेवल पर सुधार हो सके.
सेबी की सिफारिश में कहा गया है कि भारत में इक्विटी में निवेश करने से जुड़ी ट्रांजैक्शन कॉस्ट दुनिया के अन्य बाजारों की तुलना में सबसे अधिक है.निवेशकों को एक साल से अधिक समय तक रखे गए शेयरों पर 12.5 फीसदी का एलटीसीजी लगता है, जबकि एक साल से कम अवधि में बिक्री पर 20 फीसदी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है.
कैपिटल गेंस टैक्स के अलावा उन्हें शेयरों की खरीद बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और डिविडेंड पर विथहोल्डिंग टैक्स भी चुकाना पड़ता है.ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एक नोट में कहा कि कैपिटल गेंस टैक्स में कोई भी कटौती विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार को और अधिक आकर्षक बना सकती है. एक और ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल का कहना है कि सरकार को कैपिटल गेंस टैक्स खत्म कर देना चाहिए.
ये भी पढ़ें : बढ़ सकती है लोन की EMI; RBI द्वारा ब्याज दरों में 0.75% तक की बढ़ोतरी का अनुमान: BOB रिसर्च