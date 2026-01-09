ETV Bharat / business

SEBI ने 30 साल पुराने स्टॉकब्रोकर नियमों में बदलाव किया, कारोबार होगा आसान

नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने अपने तीन दशक से अधिक पुराने स्टॉकब्रोकर नियमों में व्यापक सुधार किया है. नए नियम ब्रोकरों को अन्य फाइनैंशियल रेगुलेटर्स के फ्रेमवर्क के तहत काम करने की अनुमति देंगे. यह कदम अनुपालन आसान बनाने और कारोबार में सुगमता (Ease of Doing Business) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

नए नियम और उनका उद्देश्य

सेबी ने पुराने स्टॉक ब्रोकर्स (Stock Brokers) Regulations 1992 को बदलकर स्टॉक ब्रोकर्स (Stock Brokers) Regulations 2026 बनाया. इसमें नियामक भाषा को सरल किया गया, पुराने अनावश्यक प्रावधान हटा दिए गए और स्पष्ट परिभाषाएं पेश की गई हैं.

सेबी ने बुधवार को कहा, एक स्टॉक ब्रोकर किसी अन्य फाइनैंशियल सेक्टर रेगुलेटर या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरण के फ्रेमवर्क के तहत गतिविधियां कर सकता है. ऐसी गतिविधियां संबंधित रेगुलेटर के अधिकार क्षेत्र में आएंगी.

संरचना और अध्यायों में बदलाव

नए नियम अब ग्यारह अध्यायों में विभाजित हैं, जो स्टॉकब्रोकरों से जुड़े सभी मुख्य पहलुओं को विस्तार से कवर करते हैं. पुराने शेड्यूल हटा दिए गए हैं और आवश्यक शेड्यूल को सीधे नियमों में शामिल किया गया है, जिससे नियम पढ़ना और समझना आसान हो गया है .

दोहरे प्रावधान हटाए गए हैं और अंडरराइटिंग, आचार संहिता और अन्य अनुमति प्राप्त गतिविधियों से संबंधित सेक्शन को सुधाकर व्यवस्थित किया गया है.