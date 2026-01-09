ETV Bharat / business

SEBI ने 30 साल पुराने स्टॉकब्रोकर नियमों में बदलाव किया, कारोबार होगा आसान

सेबी ने स्टॉकब्रोकर नियमों को सरल और स्पष्ट बनाया, अनुपालन और कारोबार सुगम होंगे, पुराने प्रावधान हटाए और नई परिभाषाएं पेश की गईं.

Etv Bharat
सेबी मुख्यालय (एएनआई)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 9, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने अपने तीन दशक से अधिक पुराने स्टॉकब्रोकर नियमों में व्यापक सुधार किया है. नए नियम ब्रोकरों को अन्य फाइनैंशियल रेगुलेटर्स के फ्रेमवर्क के तहत काम करने की अनुमति देंगे. यह कदम अनुपालन आसान बनाने और कारोबार में सुगमता (Ease of Doing Business) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

नए नियम और उनका उद्देश्य
सेबी ने पुराने स्टॉक ब्रोकर्स (Stock Brokers) Regulations 1992 को बदलकर स्टॉक ब्रोकर्स (Stock Brokers) Regulations 2026 बनाया. इसमें नियामक भाषा को सरल किया गया, पुराने अनावश्यक प्रावधान हटा दिए गए और स्पष्ट परिभाषाएं पेश की गई हैं.

सेबी ने बुधवार को कहा, एक स्टॉक ब्रोकर किसी अन्य फाइनैंशियल सेक्टर रेगुलेटर या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरण के फ्रेमवर्क के तहत गतिविधियां कर सकता है. ऐसी गतिविधियां संबंधित रेगुलेटर के अधिकार क्षेत्र में आएंगी.

संरचना और अध्यायों में बदलाव
नए नियम अब ग्यारह अध्यायों में विभाजित हैं, जो स्टॉकब्रोकरों से जुड़े सभी मुख्य पहलुओं को विस्तार से कवर करते हैं. पुराने शेड्यूल हटा दिए गए हैं और आवश्यक शेड्यूल को सीधे नियमों में शामिल किया गया है, जिससे नियम पढ़ना और समझना आसान हो गया है .

दोहरे प्रावधान हटाए गए हैं और अंडरराइटिंग, आचार संहिता और अन्य अनुमति प्राप्त गतिविधियों से संबंधित सेक्शन को सुधाकर व्यवस्थित किया गया है.

परिभाषाओं में संशोधन
नए नियमों में क्लियरिंग मेंबर, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, प्रॉप्रायटरी ट्रेडिंग मेंबर, प्रॉप्रायटरी ट्रेडिंग और डिजाइनैटेड डायरेक्टर जैसी परिभाषाओं में सुधार किया गया है.

  • प्रॉप्रायटरी ट्रेडिंग: स्टॉकब्रोकर द्वारा अपने खुद के खाते में ट्रेडिंग.
  • प्रॉप्रायटरी ट्रेडिंग मेंबर: स्टॉकब्रोकर जिसके ट्रेड केवल प्रॉप्रायटरी ट्रेडिंग के रूप में हों.

अन्य प्रमुख बदलाव

  • संयुक्त निरीक्षण की अनुमति और इलेक्ट्रॉनिक रूप में बही-खातों का रखरखाव.
  • योग्य स्टॉकब्रोकरों की पहचान के लिए मानदंडों को सरल बनाया गया.
  • रिपोर्टिंग जिम्मेदारियों को संशोधित किया गया, जैसे गैर-अनुपालन की रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना.
  • पुराने अप्रासंगिक प्रावधान जैसे शेयरों की भौतिक डिलीवरी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और सब-ब्रोकर संबंधी नियम हटाए गए.

सेबी ने कहा कि संशोधित नियमों से पढ़ने और समझने में आसानी होगी . कुल पृष्ठ संख्या 59 से घटाकर 29 और शब्द संख्या 18,846 से घटाकर 9,073 की गई है .

यह भी पढ़ें- 2025 में रुपया एशिया में सबसे कमजोर, व्यापार में ऐसे होता है नुकसान

TAGGED:

SEBI
STOCKBROKERS SEBI
SEBI STOCK BROKERS REGULATIONS 2026
STOCKBROKER RULES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.