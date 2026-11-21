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FPI के लिए खत्म होंगे सख्त डिस्क्लोजर नियम? SEBI का विदेशी निवेशकों को वापस लाने का बड़ा प्लान

मार्केट रेगुलेटर सेबी का FPI के लिए बड़ा प्लान ( IANS )

नई दिल्ली: विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में वापस लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि मार्केट रेगुलेटर जल्द ही एक कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा, जिसमें विदेशी निवेशक (FPI) के लिए ऐसे प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव होगा, जो दूसरे देशों में लागू नहीं हैं, लेकिन भारत में हैं. इसका सीधा मकसद होगा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए नियमों को सरल बनाना और भारत को ग्लोबल स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना.

इस साल ज्यादातर समय एफपीआई ने भारतीय बाजार से पैसा निकाला है. हालांकि हाल के दिनों में उन्होंने निवेश बढ़ाया है. सेबी को उम्मीद है कि डिस्क्लोजर और कंप्लायंस का बोझ कम होने से विदेशी पूंजी का प्रवाह फिर से तेज होगा. SEBI का यह कदम ऐसे समय आया है, जब भारत का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ डॉलर के पार निकल चुका है और 15 करोड़ से ज्यादा यूनिक निवेशक बाजार में हिस्सा ले रहे हैं.