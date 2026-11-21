FPI के लिए खत्म होंगे सख्त डिस्क्लोजर नियम? SEBI का विदेशी निवेशकों को वापस लाने का बड़ा प्लान
SEBI: इस साल ज्यादातर समय एफपीआई ने भारतीय बाजार से पैसा निकाला है. हालांकि हाल के दिनों में उन्होंने निवेश बढ़ाया है.
Published : November 21, 2026 at 2:28 PM IST
नई दिल्ली: विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में वापस लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि मार्केट रेगुलेटर जल्द ही एक कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा, जिसमें विदेशी निवेशक (FPI) के लिए ऐसे प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव होगा, जो दूसरे देशों में लागू नहीं हैं, लेकिन भारत में हैं. इसका सीधा मकसद होगा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए नियमों को सरल बनाना और भारत को ग्लोबल स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना.
इस साल ज्यादातर समय एफपीआई ने भारतीय बाजार से पैसा निकाला है. हालांकि हाल के दिनों में उन्होंने निवेश बढ़ाया है. सेबी को उम्मीद है कि डिस्क्लोजर और कंप्लायंस का बोझ कम होने से विदेशी पूंजी का प्रवाह फिर से तेज होगा. SEBI का यह कदम ऐसे समय आया है, जब भारत का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ डॉलर के पार निकल चुका है और 15 करोड़ से ज्यादा यूनिक निवेशक बाजार में हिस्सा ले रहे हैं.
क्या हट सकते हैं सख्त डिस्क्लोजर नियम?
चेयरमैन पांडेय ने सीआईआई के कार्यक्रम में कहा, "हम बहुत जल्द एक कंसल्टेशन पेपर जारी करेंगे. इसमें भारत में विदेशी निवेशकों के ऑपरेशन को और आसान बनाने के लिए कुछ ऐसी अन्य बाधाओं को हटाने का सुझाव दिया जाएगा, जो दूसरे देशों में नहीं हैं, लेकिन हमारे यहां हैं."
इसका मतलब है कि एफपीआई के लिए जो अतिरिक्त डिस्क्लोजर, दस्तावेज और बार-बार की रिपोर्टिंग की शर्तें हैं, उनमें कटौती हो सकती है. खासकर उन नियमों पर फोकस होगा, जो विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने से रोकते हैं. सेबी का उद्देश्य अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को कम करना और विदेशी पूंजी के व्यापक निवेश को आकर्षित करना है.
रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 5 दिन में
एफपीआई के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी सेबी तेज कर रहा है. सेबी चेयरमैन ने कहा कि रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय घटाकर 5 वर्किंग डेज तक लाने पर काम हो रहा है. 'स्वागत-एफआई' व्यवस्था के तहत पंजीकृत कुछ निवेशकों का रजिस्ट्रेशन पहले ही इस समयसीमा में पूरा किया जा चुका है.
स्वागत-एफआई सिस्टम के तहत करीब 740 एफपीआई ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनकी हिस्सेदारी एफपीआई की कुल परिसंपत्तियों में 17 प्रतिशत है. यह दिखाता है कि आसान प्रक्रिया का असर दिखने लगा है.
केवाईसी और पावर ऑफ अटॉर्नी भी डिजिटल
सेबी ने विदेशी निवेशकों के पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रोसेस को भी डिजिटल कर दिया है और वित्तीय लागत घटाने के लिए नेट सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है.
1 दिसंबर से संबंधित एफपीआई के लिए केवाईसी प्रक्रिया की समीक्षा की अवधि 1 और 3 साल से बढ़ाकर क्रमशः 2 और 8 साल की जाएगी. इससे बार-बार कंप्लायंस की जरूरत कम होगी और विदेशी निवेशकों को राहत मिलेगी.
इसके अलावा, सेबी ने एनआरआई, ओसीआई और विदेशी नागरिकों के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी सरल बनाई है. पात्र निवेशक अब भारत आए बिना ही केवाई सी और उसके री-वैरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
घरेलू बचत के साथ विदेशी पूंजी
उन्होंने कहा कि घरेलू बचत पूंजी बाजार के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराती है, जबकि विदेशी निवेश से अतिरिक्त पूंजी आती है. चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में पूंजी जुटाने का आंकड़ा करीब 9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि बाजार को आने वाले कुछ वर्षों में एसएमई सेक्टर से कम से कम 2000 और कंपनियों की लिस्टिंग कराने का टारगेट रखना चाहिए. इसके लिए उन्होंने सीआईआई सहित उद्योग संगठनों से उभरते उद्यमों की पहचान करने, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को अपनाने और कंपनियों को कैपिटल मार्केट से धन जुटाने के लिए तैयार करने में मदद करने का आग्रह किया.
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