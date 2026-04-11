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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा, SEBI ने रेगुलेटरी सिस्टम को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किए 3 नए IT प्लेटफॉर्म

सेबी ने व्यापार सुगमता और साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए SUPCOMS, ई-अदालत और एआई-आधारित C-SAC नामक तीन नए आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 11:31 AM IST

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मुंबई: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने देश में कारोबार को सुगम बनाने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से तीन नए आधुनिक आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं. सेबी द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन डिजिटल पहलों में 'SUPCOMS', 'ई-एडजुडिकेशन पोर्टल' और 'C-SAC' शामिल हैं. इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को बाजार के नियमों को सरल बनाने, संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और न्यायिक प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने के लिए तैयार किया गया है.

1. SUPCOMS (सिंगल यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशंस)
यह सेबी का एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जो सेबी और बाहरी संस्थाओं के बीच होने वाले पारंपरिक ईमेल आधारित संवाद का स्थान लेगा.

मुख्य उद्देश्य: इसका लक्ष्य सेबी और अन्य संस्थाओं के बीच होने वाली सभी आधिकारिक बातचीत को एक ही केंद्रीयकृत सुरक्षित स्थान पर उपलब्ध कराना है.

प्रभाव: यह प्लेटफॉर्म एक मजबूत 'इंस्टीट्यूशनल मेमोरी' (संस्थागत डेटा बैंक) का निर्माण करेगा. इससे भविष्य में संचार के टूटे हुए लिंक या रिप्लाई चेन की समस्या से मुक्ति मिलेगी और पूरी बातचीत का एक स्पष्ट ऑडिट ट्रेल मौजूद रहेगा.

2. ई-एडजुडिकेशन पोर्टल (e-Adjudication Portal)
यह अगली पीढ़ी का एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों को ऑनलाइन और पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.

मुख्य उद्देश्य: इस पोर्टल के माध्यम से सभी संबंधित पक्षों को न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक सुलभ और सुरक्षित डिजिटल मंच प्रदान किया जाएगा.

सुविधाएं: इसके जरिए बाहरी संस्थाएं सीधे तौर पर 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notices) डाउनलोड कर सकेंगी, अपने जवाब दाखिल कर सकेंगी और सीधे ऑनलाइन हियरिंग मॉड्यूल के जरिए डिजिटल सुनवाई में भाग ले सकेंगी.

3. C-SAC (साइबर-सेक ऑडिट कंप्लायंस)
C-SAC एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उन्नत प्लेटफॉर्म है. इसका मुख्य कार्य सेबी द्वारा विनियमित (Regulated) संस्थाओं की साइबर सुरक्षा की कड़ी निगरानी करना है.

कार्यप्रणाली: यह प्रणाली सेबी के एसआई पोर्टल पर विनियमित संस्थाओं द्वारा सबमिट की जाने वाली साइबर ऑडिट रिपोर्ट का एआई के जरिए बारीकी से विश्लेषण करेगी.

लाभ: यह प्रणाली सुरक्षा में मौजूद कमियों, जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी और कंपनियों को 'रिस्क स्कोर' प्रदान करेगी. इससे सेबी को डेटा-आधारित त्वरित नियामक और सुरक्षा संबंधी निर्णय लेने में आसानी होगी.

सेबी द्वारा उठाए गए ये तकनीकी कदम न केवल भारतीय शेयर बाजार के रेगुलेटरी इकोसिस्टम को पूरी तरह आधुनिक बनाएंगे, बल्कि वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के बीच साइबर खतरों से निपटने में भी मील का पत्थर साबित होंगे.

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SEBI LAUNCHES NEW IT PLATFORMS

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