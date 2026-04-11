ETV Bharat / business

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा, SEBI ने रेगुलेटरी सिस्टम को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किए 3 नए IT प्लेटफॉर्म

मुंबई: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने देश में कारोबार को सुगम बनाने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से तीन नए आधुनिक आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं. सेबी द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन डिजिटल पहलों में 'SUPCOMS', 'ई-एडजुडिकेशन पोर्टल' और 'C-SAC' शामिल हैं. इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को बाजार के नियमों को सरल बनाने, संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और न्यायिक प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने के लिए तैयार किया गया है.

1. SUPCOMS (सिंगल यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशंस)

यह सेबी का एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जो सेबी और बाहरी संस्थाओं के बीच होने वाले पारंपरिक ईमेल आधारित संवाद का स्थान लेगा.

मुख्य उद्देश्य: इसका लक्ष्य सेबी और अन्य संस्थाओं के बीच होने वाली सभी आधिकारिक बातचीत को एक ही केंद्रीयकृत सुरक्षित स्थान पर उपलब्ध कराना है.

प्रभाव: यह प्लेटफॉर्म एक मजबूत 'इंस्टीट्यूशनल मेमोरी' (संस्थागत डेटा बैंक) का निर्माण करेगा. इससे भविष्य में संचार के टूटे हुए लिंक या रिप्लाई चेन की समस्या से मुक्ति मिलेगी और पूरी बातचीत का एक स्पष्ट ऑडिट ट्रेल मौजूद रहेगा.

2. ई-एडजुडिकेशन पोर्टल (e-Adjudication Portal)

यह अगली पीढ़ी का एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों को ऑनलाइन और पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.

मुख्य उद्देश्य: इस पोर्टल के माध्यम से सभी संबंधित पक्षों को न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक सुलभ और सुरक्षित डिजिटल मंच प्रदान किया जाएगा.