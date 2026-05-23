SEBI की हरी झंडी, कोटेक हेल्थकेयर और दीपा ज्वेलर्स लाएंगे अपना IPO
सेबी ने कोटेक हेल्थकेयर और दीपा ज्वेलर्स को आईपीओ लाने की मंजूरी दी. दोनों कंपनियां जून में प्राइस बैंड घोषित कर सकती हैं.
Published : May 23, 2026 at 2:46 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 2:54 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. दवा क्षेत्र की उभरती कंपनी 'कोटेक हेल्थकेयर' और आभूषण क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी 'दीपा ज्वेलर्स' को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) बाजार में उतारने की मंजूरी मिल गई है. सेबी ने शुक्रवार, को आधिकारिक तौर पर यह अहम जानकारी साझा की.
बाजार नियमों के मुताबिक, इन दोनों कंपनियों को बीते सोमवार यानी 18 मई 2026 को सेबी की अंतिम टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं. शेयर बाजार की भाषा में सेबी की टिप्पणियों को किसी भी कंपनी के लिए आईपीओ लाने का अंतिम और आधिकारिक ग्रीन सिग्नल माना जाता है. इससे पहले, कोटेक हेल्थकेयर ने सितंबर 2025 में और दीपा ज्वेलर्स ने दिसंबर 2025 में सेबी के पास अपने मसौदा दस्तावेज (DRHP) दाखिल किए थे.
कोटेक हेल्थकेयर आईपीओ का पूरा गणित
दवा निर्माता कंपनी कोटेक हेल्थकेयर के आईपीओ के तहत 295 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही, इस सार्वजनिक निर्गम में कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 60 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS - Offer for Sale) भी शामिल होगी. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह आईपीओ से मिलने वाली कुल राशि में से 226.25 करोड़ रुपये का उपयोग नई विनिर्माण परियोजना स्थापित करने, अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और नए उत्पादों के अनुसंधान व निर्माण के लिए करेगी. वहीं, बची हुई शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.
दीपा ज्वेलर्स आईपीओ का ढांचा
दूसरी ओर, रिटेल और थोक आभूषण व्यवसाय से जुड़ी दीपा ज्वेलर्स का आईपीओ कुल 250 करोड़ रुपये के नए शेयरों के निर्गम और 1,18,48,340 शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) का एक बेहतरीन संयोजन है. इस ओएफएस के तहत कंपनी के मुख्य प्रमोटर अशोक अग्रवाल और सीमा अग्रवाल अपनी हिस्सेदारी के शेयर खुले बाजार में बेचेंगे. कंपनी इस पूंजी का उपयोग अपने व्यापार विस्तार और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में करेगी.
विशेषज्ञों का मानना है कि सेबी की इस मंजूरी के बाद दोनों ही कंपनियां अगले महीने यानी जून 2026 के शुरुआती हफ्तों में अपने आईपीओ के प्राइस बैंड और ओपनिंग डेट की घोषणा कर सकती हैं. दोनों कंपनियों के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे. बाजार में लिक्विडिटी और निवेशकों के उत्साह को देखते हुए इन दोनों आईपीओ को लेकर प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज हो गई है.
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