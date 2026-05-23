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SEBI की हरी झंडी, कोटेक हेल्थकेयर और दीपा ज्वेलर्स लाएंगे अपना IPO

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. दवा क्षेत्र की उभरती कंपनी 'कोटेक हेल्थकेयर' और आभूषण क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी 'दीपा ज्वेलर्स' को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) बाजार में उतारने की मंजूरी मिल गई है. सेबी ने शुक्रवार, को आधिकारिक तौर पर यह अहम जानकारी साझा की.

बाजार नियमों के मुताबिक, इन दोनों कंपनियों को बीते सोमवार यानी 18 मई 2026 को सेबी की अंतिम टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं. शेयर बाजार की भाषा में सेबी की टिप्पणियों को किसी भी कंपनी के लिए आईपीओ लाने का अंतिम और आधिकारिक ग्रीन सिग्नल माना जाता है. इससे पहले, कोटेक हेल्थकेयर ने सितंबर 2025 में और दीपा ज्वेलर्स ने दिसंबर 2025 में सेबी के पास अपने मसौदा दस्तावेज (DRHP) दाखिल किए थे.

कोटेक हेल्थकेयर आईपीओ का पूरा गणित

दवा निर्माता कंपनी कोटेक हेल्थकेयर के आईपीओ के तहत 295 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही, इस सार्वजनिक निर्गम में कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 60 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS - Offer for Sale) भी शामिल होगी. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह आईपीओ से मिलने वाली कुल राशि में से 226.25 करोड़ रुपये का उपयोग नई विनिर्माण परियोजना स्थापित करने, अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और नए उत्पादों के अनुसंधान व निर्माण के लिए करेगी. वहीं, बची हुई शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.