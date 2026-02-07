SEBI ने दी 8 नए IPO को हरी झंडी, बाजार से जुटेंगे ₹10,000 करोड़
सेबी ने फाइनेंशियल सर्विसेज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग में आठ IPO को मंज़ूरी दी है.
Published : February 7, 2026 at 1:42 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय प्राइमरी मार्केट (Primary Market) के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने 'इन्क्रेड होल्डिंग्स' और 'एलिवेट कैंप्सस' सहित कुल आठ कंपनियों को आईपीओ (IPO) के जरिए बाजार से पूंजी जुटाने की मंजूरी दे दी है. ये कंपनियां सामूहिक रूप से लगभग 10,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं.
किन कंपनियों को मिली मंजूरी?
सेबी से मंजूरी पाने वाली कंपनियों की सूची में दिग्गज नाम शामिल हैं. इनमें इन्क्रेड होल्डिंग्स (InCred Holdings) और एलिवेट कैंप्सस (Elevate K-12) के अलावा लेजर पावर एंड इन्फ्रा, सीडमेक मेकट्रानिक्स, आरडी इंडस्ट्रीज, अर्मी इन्फोटेक, आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट और संकेश ज्वैलर्स शामिल हैं. निवेशकों के लिए अगले कुछ महीने निवेश के बेहतरीन अवसर लेकर आने वाले हैं.
इन्क्रेड और एलिवेट पर टिकी सबकी नजरें
इस खेप में सबसे बड़ा आकर्षण 'इन्क्रेड होल्डिंग्स' का आईपीओ माना जा रहा है. कंपनी इस इश्यू के जरिए बाजार से 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. वहीं, एजुकेशन सेक्टर की उभरती कंपनी 'एलीवेट कैंप्सस' (Elevate K-12) भी 2,550 करोड़ रुपये का अपना आईपीओ लाने के लिए तैयार है. खास बात यह है कि एलिवेट का आईपीओ पूरी तरह से 'फ्रेश इश्यू' होगा, यानी इसमें कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) नहीं है और जुटाया गया पूरा पैसा कंपनी के विकास में इस्तेमाल होगा.
बाजार में बढ़ता उत्साह
यह मंजूरी ऐसे समय में आई है जब साल की शुरुआत में ही इंडिया कोक एंड कोल लिमिटेड, शैडोफैक्स टेक्नोलाजीज और अमागी मीडिया लैब्स जैसी बड़ी कंपनियों ने पहले ही बाजार से 4,766 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक जुटाए हैं. इन आठ नई कंपनियों के आने से सेकेंडरी मार्केट में भी लिक्विडिटी और उत्साह बढ़ने की उम्मीद है.
निवेशकों के लिए क्या है खास?
विविध सेक्टर: फिनटेक, एडुटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्वेलरी जैसे अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों के आने से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा.
भारी निवेश: 10,000 करोड़ रुपये का निवेश बाजार में नई ऊर्जा भरेगा.
भरोसा: सेबी की मंजूरी कंपनियों की पारदर्शिता और वित्तीय स्थिति पर मुहर लगाती है.
भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है. यदि आप भी शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो इन आगामी आईपीओ के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) पर नज़र रखना शुरू कर दें. 2026 का यह साल आईपीओ निवेशकों के लिए मालामाल होने वाला साबित हो सकता है.
यह भी पढ़ें- कहीं छूट न जाए मौका! अगले हफ्ते बाजार में दस्तक देंगे 2 बड़े IPO, चेक करें डिटेल्स