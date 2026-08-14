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बॉन्ड मार्केट में आया 'कलर कोड': SEBI के नए रिस्क-ओ-मीटर से एक नज़र में पहचानें सुरक्षित और खतरनाक निवेश

सेबी ने बॉन्ड निवेश सुरक्षित बनाने के लिए छह रंगों का 'क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर' प्रस्तावित किया, जिससे जटिल रेटिंग समझना और जोखिम जांचना आसान होगा.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 10:43 AM IST

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हैदराबाद: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ऋण प्रतिभूतियों यानी बॉन्ड बाजार में खुदरा निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है. सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों के लिए छह अलग-अलग रंगों वाले एक अनिवार्य 'क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर' को लागू करने का सुझाव दिया है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य जटिल क्रेडिट रेटिंग को सरल बनाकर आम निवेशकों को यह समझाना है कि वे जहां पैसा लगा रहे हैं, वहां पैसा डूबने का कितना जोखिम है.

म्युचुअल फंड की तर्ज पर छह रंगों का स्केलम्युचुअल फंड में इस्तेमाल होने वाले रिस्क-ओ-मीटर की तरह ही, इस टूल में भी जोखिम के स्तर को दर्शाने के लिए छह विशेष रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा

  • आइरिश ग्रीन: सबसे कम क्रेडिट जोखिम (जैसे- AAA रेटिंग).
  • शार्टरेस (हल्का पीला-हरा): बहुत कम जोखिम.
  • नियॉन येलो: कम जोखिम.
  • कैरेमल (भूरा): मध्यम जोखिम.
  • डार्क ऑरेंज: डिफॉल्ट का मध्यम जोखिम.
  • रेड: डिफॉल्ट का बहुत अधिक जोखिम (जैसे- B से D रेटिंग).

कहां दिखेगा यह मीटर और क्या हैं सख्त नियम?
सेबी के अनुसार, बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों और ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के लिए इस मीटर को अपने ऑफर दस्तावेजों, विज्ञापनों और मोबाइल ऐप्स पर प्रमुखता से दिखाना अनिवार्य होगा.

नियामक ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ सख्त नियम भी तय किए हैं

  • सबसे कम रेटिंग को प्राथमिकता: यदि किसी बॉन्ड को एक से अधिक रेटिंग एजेंसियों से अलग-अलग रेटिंग मिली है, तो रिस्क-ओ-मीटर में सबसे खराब (Lowest) रेटिंग के आधार पर रंग तय किया जाएगा.
  • स्पष्ट खुलासे: मीटर के ठीक नीचे रेटिंग एजेंसी का नाम और वास्तविक रेटिंग साफ अक्षरों में लिखनी होगी.
  • असुरक्षित बॉन्ड की चेतावनी: असुरक्षित बॉन्ड होने पर रिस्क-ओ-मीटर के नीचे लाल रंग के बोल्ड अक्षरों में 'Unsecured' लिखना अनिवार्य होगा.
  • 24 घंटे में अपडेट: रेटिंग में बदलाव होने पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को तुरंत (24 घंटे के भीतर) इसे अपडेट करना होगा.

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?
अक्सर आम निवेशक 'AAA' या 'BBB-' जैसी तकनीकी रेटिंग को समझ नहीं पाते हैं. यह रंगीन मीटर निवेशकों को एक नज़र में यह समझने में मदद करेगा कि उनके निवेश पर कितना खतरा है. हालांकि, सेबी ने स्पष्ट किया है कि यह मीटर केवल 'क्रेडिट रिस्क' को दर्शाएगा, बाजार के उतार-चढ़ाव को नहीं.

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