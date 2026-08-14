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बॉन्ड मार्केट में आया 'कलर कोड': SEBI के नए रिस्क-ओ-मीटर से एक नज़र में पहचानें सुरक्षित और खतरनाक निवेश

सांकेतिक फोटो ( ians )

हैदराबाद: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ऋण प्रतिभूतियों यानी बॉन्ड बाजार में खुदरा निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है. सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों के लिए छह अलग-अलग रंगों वाले एक अनिवार्य 'क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर' को लागू करने का सुझाव दिया है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य जटिल क्रेडिट रेटिंग को सरल बनाकर आम निवेशकों को यह समझाना है कि वे जहां पैसा लगा रहे हैं, वहां पैसा डूबने का कितना जोखिम है. म्युचुअल फंड की तर्ज पर छह रंगों का स्केलम्युचुअल फंड में इस्तेमाल होने वाले रिस्क-ओ-मीटर की तरह ही, इस टूल में भी जोखिम के स्तर को दर्शाने के लिए छह विशेष रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा आइरिश ग्रीन: सबसे कम क्रेडिट जोखिम (जैसे- AAA रेटिंग).

शार्टरेस (हल्का पीला-हरा): बहुत कम जोखिम.

नियॉन येलो: कम जोखिम.

कैरेमल (भूरा): मध्यम जोखिम.

डार्क ऑरेंज: डिफॉल्ट का मध्यम जोखिम.

रेड: डिफॉल्ट का बहुत अधिक जोखिम (जैसे- B से D रेटिंग).