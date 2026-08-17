सेबी चीफ की चेतावनी: अब साइबर हमलों से बचने के लिए हर समय रहना होगा तैयार, जारी किए दो नए सुरक्षा पोर्टल
सेबी चेयरमैन ने मुंबई में साइबर.सुरक्षा मजबूत करने के लिए दो नए पोर्टल लॉन्च किए और वित्तीय संस्थाओं को लगातार सतर्क रहने के निर्देश दिए.
Published : August 17, 2026 at 12:41 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार के नियामक, सेबी (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने देश के वित्तीय क्षेत्र को साइबर खतरों से निपटने के लिए एक बड़ा मंत्र दिया है. मुंबई में आयोजित 'साइबर डिफेंस सिम्पोजियम' में उन्होंने कहा कि अब वो समय चला गया है जब साल में एक बार कागजी खानापूर्ति (कंप्लायंस) करके मान लिया जाता था कि हमारा सिस्टम सुरक्षित है. अब साइबर हमले इतने चालाकी और नए तरीकों से हो रहे हैं कि हर वित्तीय संस्था को हर सेकंड सतर्क और तैयार रहना होगा.
'हमला कब होगा' से ज्यादा जरूरी 'हम कितनी जल्दी संभलेंगे'
सेबी प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि आज के दौर में सवाल यह नहीं है कि साइबर हमला होगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि जब हमला होगा, तो हम कितनी जल्दी उसे पकड़ पाएंगे, रोक पाएंगे और अपने सिस्टम को दोबारा चालू कर पाएंगे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब सुरक्षा को सिर्फ कंप्यूटर या आईटी विभाग का काम नहीं माना जा सकता, बल्कि यह पूरी कंपनी के अस्तित्व, बाजार की साख और आम निवेशकों के भरोसे से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है.
सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेबी ने उठाए दो बड़े कदम
कार्यक्रम के दौरान सेबी ने बाजार की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए दो नए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए हैं:
- इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल (Incident Reporting Portal): इस पोर्टल का काम यह होगा कि अगर किसी भी कंपनी या बैंक पर कोई साइबर हमला होता है, तो उसकी जानकारी तुरंत, सही तरीके से और बिना देरी के दर्ज की जा सके. इससे सभी एजेंसियों को समय पर सूचना मिलेगी और नुकसान को बढ़ने से रोका जा सकेगा.
- साइबर सुरक्षा पोर्टल (Cyber Suraksha Portal): यह एक मुख्य केंद्र (Hub) की तरह काम करेगा, जहाँ साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारियाँ, कमियों की चेतावनियाँ और नए नियमों को आपस में साझा किया जाएगा.
कंप्यूटर की कमियों को हर दिन सुधारना जरूरी
तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि सॉफ्टवेयर, क्लाउड सिस्टम और मोबाइल ऐप्स (APIs) में लगातार बदलाव होते रहते हैं, इसलिए इनमें कमिया भी हर दिन आ सकती हैं. कंपनियों को चाहिए कि वे रोज अपने सिस्टम की जांच करें, कमियों को ढूंढें और उन्हें तुरंत ठीक (Patch Management) करें.
भविष्य की चुनौती: क्वांटम कंप्यूटर का खतरा
उन्होंने 'क्वांटम कंप्यूटिंग' तकनीक को भविष्य की एक बड़ी चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नए जमाने के कंप्यूटर आज के सुरक्षा पासकोड को आसानी से तोड़ सकते हैं. इसलिए सभी वित्तीय संस्थानों को अभी से अपने सिस्टम को बदलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.
अंत में सेबी प्रमुख ने सुरक्षा का मूल मंत्र देते हुए तीन बातें कहीं: सहयोग करें, तैयारी रखें और तुरंत जवाब दें (Co-operate, Prepare, Respond). उन्होंने कहा कि जब तक पूरा देश और सभी संस्थाएं मिलकर एक साथ काम नहीं करेंगी, तब तक हम इंटरनेट की दुनिया के इन चोरों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे.
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