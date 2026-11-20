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IPO में रिकॉर्ड तेजी! 235 कंपनियों ने जुटाए ₹1.5 लाख करोड़, ₹500 लाख करोड़ का हुआ इक्विटी MCap - SEBI चीफ

सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ( IANS )

नई दिल्ली: देश का पूंजी बाजार अब सिर्फ निवेश का जरिया नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने CII फाइनेंसिंग समिट 2026 में कहा कि पिछले एक दशक में कंपनियां हर साल औसतन करीब 10 लाख करोड़ रुपये इक्विटी और डेट के जरिये जुटा रही हैं. यह बदलाव मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ, बढ़ती निवेशक भागीदारी और लगातार हो रहे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की वजह से आया है.

सेबी चेयरमैन पांडे ने कहा कि इस वित्त वर्ष में भारत का इक्विटी मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर (करीब 500 लाख करोड़ रुपये) को पार कर गया है. इससे साफ है कि भारतीय पूंजी बाजार अब ग्लोबल स्तर पर भी एक बड़ी ताकत बन चुका है और यह देश के निवेश और विकास एजेंडे को सपोर्ट करने वाला अहम पिलर बन गया है.

IPO में रिकॉर्ड तेजी, 235 कंपनियों ने जुटाए ₹1.5 लाख करोड़ प्राइमरी मार्केट की बात करें तो इस वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2027 में अब तक 235 कंपनियों ने आईपीओ के जरिये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि नए लिस्टिंग के लिए निवेशकों का भरोसा लगातार बना हुआ है. पांडे के मुताबिक, आईपीओ सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रह गया है. अब छोटे और नए बिजनेस भी बाजार से पैसा जुटाकर एक्सपैंशन कर रहे हैं. इससे रोजगार और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों को फायदा मिल रहा है. कॉरपोरेट बॉन्ड बने बैंक लोन का ऑप्शन कंपनियों की फाइनेंसिंग में कॉरपोरेट बॉन्ड का रोल भी तेजी से बढ़ा है. पांडे ने बताया कि अगस्त 2026 तक बकाया कॉरपोरेट बॉन्ड करीब 62 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गए हैं. यह इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर को दिए गए बैंक क्रेडिट का करीब 55 फीसदी है. इस वित्त वर्ष में अब तक कंपनियों ने बॉन्ड इश्यू के जरिये 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए हैं. इसका मतलब है कि कंपनियां अब सिर्फ बैंकों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि बाजार से सीधे सस्ती और लंबी अवधि की फंडिंग ले रही हैं. इससे बैंकिंग सिस्टम पर दबाव भी कम हो रहा है. AIFs दे रहे हैं नए बिजनेस को रिस्क कैपिटल