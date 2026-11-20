IPO में रिकॉर्ड तेजी! 235 कंपनियों ने जुटाए ₹1.5 लाख करोड़, ₹500 लाख करोड़ का हुआ इक्विटी MCap - SEBI चीफ
सेबी चेयरमैन पांडे ने कहा कि इस वित्त वर्ष में भारत का इक्विटी मार्केट कैप करीब 500 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है.
Published : November 20, 2026 at 2:45 PM IST
नई दिल्ली: देश का पूंजी बाजार अब सिर्फ निवेश का जरिया नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने CII फाइनेंसिंग समिट 2026 में कहा कि पिछले एक दशक में कंपनियां हर साल औसतन करीब 10 लाख करोड़ रुपये इक्विटी और डेट के जरिये जुटा रही हैं. यह बदलाव मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ, बढ़ती निवेशक भागीदारी और लगातार हो रहे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की वजह से आया है.
सेबी चेयरमैन पांडे ने कहा कि इस वित्त वर्ष में भारत का इक्विटी मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर (करीब 500 लाख करोड़ रुपये) को पार कर गया है. इससे साफ है कि भारतीय पूंजी बाजार अब ग्लोबल स्तर पर भी एक बड़ी ताकत बन चुका है और यह देश के निवेश और विकास एजेंडे को सपोर्ट करने वाला अहम पिलर बन गया है.
IPO में रिकॉर्ड तेजी, 235 कंपनियों ने जुटाए ₹1.5 लाख करोड़
प्राइमरी मार्केट की बात करें तो इस वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2027 में अब तक 235 कंपनियों ने आईपीओ के जरिये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि नए लिस्टिंग के लिए निवेशकों का भरोसा लगातार बना हुआ है.
पांडे के मुताबिक, आईपीओ सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रह गया है. अब छोटे और नए बिजनेस भी बाजार से पैसा जुटाकर एक्सपैंशन कर रहे हैं. इससे रोजगार और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों को फायदा मिल रहा है.
कॉरपोरेट बॉन्ड बने बैंक लोन का ऑप्शन
कंपनियों की फाइनेंसिंग में कॉरपोरेट बॉन्ड का रोल भी तेजी से बढ़ा है. पांडे ने बताया कि अगस्त 2026 तक बकाया कॉरपोरेट बॉन्ड करीब 62 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गए हैं. यह इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर को दिए गए बैंक क्रेडिट का करीब 55 फीसदी है.
इस वित्त वर्ष में अब तक कंपनियों ने बॉन्ड इश्यू के जरिये 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए हैं. इसका मतलब है कि कंपनियां अब सिर्फ बैंकों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि बाजार से सीधे सस्ती और लंबी अवधि की फंडिंग ले रही हैं. इससे बैंकिंग सिस्टम पर दबाव भी कम हो रहा है.
AIFs दे रहे हैं नए बिजनेस को रिस्क कैपिटल
सेबी चीफ ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) की बढ़ती भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि AIFs उन उभरते एंटरप्राइजेज को रिस्क कैपिटल दे रहे हैं, जो अभी पब्लिक मार्केट में आने के लिए तैयार नहीं हैं.
सितंबर 2026 तक AIFs का कुल निवेश करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि कमिटेड कैपिटल 18 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. यह स्टार्टअप्स और नए बिजनेस के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें शुरुआती दौर में बैंक से कर्ज मिलना मुश्किल होता है.
REITs-InvITs से इंफ्रा को मिली रफ्तार
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और कैपिटल रीसाइक्लिंग में REITs और InvITs ने अहम भूमिका निभाई है. सेबी चेयरमैन पांडे ने कहा कि इनके जरिये डेवलपर्स अपने ऑपरेशनल एसेट्स को मोनेटाइज करके पैसा नए प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं. साथ ही निवेशकों को इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स में निवेश का मौका मिल रहा है.
REITs और InvITs के तहत मैनेज किए जा रहे एसेट्स अब 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गए हैं. यह इंफ्रा सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव है, जहां पहले सिर्फ सरकार या बैंक ही पैसा लगाते थे.
सेबी का फोकस
तुहिन कांत पांडे ने कहा कि भारत का पूंजी बाजार आज कॉरपोरेट एक्सपैंशन से लेकर वेंचर फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉन्ग-टर्म कैपिटल फॉर्मेशन तक हर जरूरत को पूरा कर रहा है.
उनके मुताबिक, लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ, व्यापक निवेशक भागीदारी और पॉलिसी रिफॉर्म्स ने कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम को मजबूत किया है. आने वाले समय में सेबी का फोकस इसे और ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और निवेशक-फ्रेंडली बनाने पर रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां और निवेशक बाजार से जुड़ सकें.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)