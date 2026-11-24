IPO में अब नहीं दिखेगा ग्रे मार्केट प्रीमियम; SEBI ने कहा - लिस्टिंग प्राइस का इंडिकेटर नहीं है GMP
SEBI: मार्केट रेगुलेटर ने सेबी-रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को GMP के आंकड़े पब्लिश, डिस्प्ले या ब्रॉडकास्ट ना करने की सलाह दी है.
By PTI
Published : November 24, 2026 at 4:27 PM IST
नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ बाजार में चल रहे सबसे बड़े भ्रम पर बड़ा एक्शन लिया है. SEBI ने सोमवार को सभी इंटरमीडियरीज और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आने वाले आईपीओ के लिए अनरेगुलेटेड प्री-लिस्टिंग प्रीमियम, जिसे आम भाषा में ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) कहा जाता है, को पब्लिश करने से रोक दिया है.
SEBI ने निवेशकों को भी साफ चेतावनी दी है कि जीएमपी को लिस्टिंग प्राइस या उम्मीद किए जा रहे रिटर्न का इंडिकेटर न मानें. नियामक का कहना है कि जीएमपी से जुड़े लेन-देन पूरी तरह नियामक दायरे से बाहर होते हैं, इसलिए इसमें निवेशकों को कोई सुरक्षा नहीं मिलती.
सेबी ने क्या कहा?
SEBI ने अपने बयान में कहा कि ऐसे आंकड़े वेबसाइट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अखबारों और यहां तक कि कुछ सेबी-रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओर से भी बड़े पैमाने पर पब्लिश किए जा रहे थे.
मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक, ये अनऑफिशियल और अनवेरिफाइड आंकड़े उन कीमतों को दर्शाते हैं, जिन पर शेयरों का कथित तौर पर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर औपचारिक लिस्टिंग से पहले ट्रेड होने का दावा किया जाता है.
GMP का ट्रेड कैसे होता है?
मार्केट रेगुलेटर ने बताया कि ऐसे ट्रांजैक्शन एक्सचेंज फ्रेमवर्क के बाहर होते हैं. इन पर कोई रेगुलेटरी निगरानी नहीं होती, इनमें कोई सेटलमेंट गारंटी या निवेशक सुरक्षा नहीं होती और ये किसी औपचारिक प्राइस-डिस्कवरी प्रोसेस का पालन नहीं करते.
SEBI का कहना है कि प्री-लिस्टिंग प्रीमियम के आंकड़ों का प्रकाशन निवेशकों के हितों के लिए नुकसानदायक हो सकता है और सिक्योरिटीज मार्केट में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है.
किस-किस पर लगेगी रोक?
SEBI ने कहा है, “निवेशकों के हितों की रक्षा और सिक्योरिटीज मार्केट में पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के लिए, किसी भी जरिया या प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे अनरेगुलेटेड प्री-लिस्टिंग प्रीमियम, जिसे अक्सर ग्रे मार्केट प्रीमियम कहा जाता है, के प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार को सिक्योरिटीज मार्केट में बंद किया जाए.”
सभी SEBI-रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स या किसी भी अन्य कम्युनिकेशन चैनल, जिसमें ईमेल, एसएमएस और सोशल मीडिया भी शामिल है, पर आईपीओ के लिए GMP के आंकड़े पब्लिश, डिस्प्ले या ब्रॉडकास्ट करने से बचें.
निवेशकों के लिए SEBI की सलाह
निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे GMP को संभावित लिस्टिंग प्राइस या उम्मीद किए जा रहे रिटर्न का इंडिकेटर न मानें और GMP से जुड़े किसी भी ट्रांजैक्शन में शामिल होने से बचें, क्योंकि ये पूरी तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर आते हैं.
निवेशकों को यह भी कहा गया है कि वे आईपीओ में लेन-देन सिर्फ SEBI-रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज और ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही करें.
GMP में ट्रेड किया तो क्या होगा?
SEBI ने साफ किया है कि GMP ट्रांजैक्शन में शामिल निवेशकों को किसी भी विवाद की स्थिति में रेगुलेटरी डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म तक पहुंच नहीं मिलेगी.इनमें SEBI या स्टॉक एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र में निवेशक सुरक्षा लाभ, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा संचालित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र और एक्सचेंजों व डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन (ODR) पोर्टल शामिल हैं.
क्यों लिया गया यह फैसला?
यह एडवाइजरी आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के आंकड़ों के व्यापक प्रसार के बीच आई है, जिनका इस्तेमाल अक्सर निवेशक पब्लिक इश्यू के संभावित लिस्टिंग परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए करते हैं. SEBI का मानना है कि GMP जैसे अनवेरिफाइड आंकड़े निवेशकों को गलत फैसले की ओर धकेल सकते हैं.