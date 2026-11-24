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IPO में अब नहीं दिखेगा ग्रे मार्केट प्रीमियम; SEBI ने कहा - लिस्टिंग प्राइस का इंडिकेटर नहीं है GMP

ग्रे-मार्केट प्रीमियम पर सेबी ने लगाई रोक (सांकेतिक फोटो) ( IANS )

By PTI 3 Min Read

नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ बाजार में चल रहे सबसे बड़े भ्रम पर बड़ा एक्शन लिया है. SEBI ने सोमवार को सभी इंटरमीडियरीज और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आने वाले आईपीओ के लिए अनरेगुलेटेड प्री-लिस्टिंग प्रीमियम, जिसे आम भाषा में ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) कहा जाता है, को पब्लिश करने से रोक दिया है.

SEBI ने निवेशकों को भी साफ चेतावनी दी है कि जीएमपी को लिस्टिंग प्राइस या उम्मीद किए जा रहे रिटर्न का इंडिकेटर न मानें. नियामक का कहना है कि जीएमपी से जुड़े लेन-देन पूरी तरह नियामक दायरे से बाहर होते हैं, इसलिए इसमें निवेशकों को कोई सुरक्षा नहीं मिलती.

सेबी ने क्या कहा? SEBI ने अपने बयान में कहा कि ऐसे आंकड़े वेबसाइट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अखबारों और यहां तक कि कुछ सेबी-रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओर से भी बड़े पैमाने पर पब्लिश किए जा रहे थे. मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक, ये अनऑफिशियल और अनवेरिफाइड आंकड़े उन कीमतों को दर्शाते हैं, जिन पर शेयरों का कथित तौर पर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर औपचारिक लिस्टिंग से पहले ट्रेड होने का दावा किया जाता है. GMP का ट्रेड कैसे होता है? मार्केट रेगुलेटर ने बताया कि ऐसे ट्रांजैक्शन एक्सचेंज फ्रेमवर्क के बाहर होते हैं. इन पर कोई रेगुलेटरी निगरानी नहीं होती, इनमें कोई सेटलमेंट गारंटी या निवेशक सुरक्षा नहीं होती और ये किसी औपचारिक प्राइस-डिस्कवरी प्रोसेस का पालन नहीं करते. SEBI का कहना है कि प्री-लिस्टिंग प्रीमियम के आंकड़ों का प्रकाशन निवेशकों के हितों के लिए नुकसानदायक हो सकता है और सिक्योरिटीज मार्केट में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है. किस-किस पर लगेगी रोक?