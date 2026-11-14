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Razorpay और Sembcorp Green Infra को IPO की SEBI से मिली मंजूरी

सेबी से मिली 2 कंपनियों को आईपीओ की मंजूरी (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

IPO Alert: शेयर बाजार में नए आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए बड़ी खबर आई है. फिनटेक दिग्गज रेजरपे सॉफ्टवेयर और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सेम्बकॉर्प ग्रीन इंफ्रा को SEBI से IPO लाने की मंजूरी मिल गई है. शुक्रवार को मार्केट रेगुलेटर के अपडेट में यह जानकारी सामने आई. SEBI की फाइनल ऑब्जर्वेशन मिलने के बाद अब दोनों कंपनियां अपने IPO की तैयारी को आगे बढ़ा सकती हैं.

SEBI ने Razorpay को 3 नवंबर और Sembcorp Green Infra को 13 नवंबर को अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन जारी की. SEBI की ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि रेगुलेटर ने कंपनियों के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट की जांच पूरी कर ली है और अब उन्हें IPO की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं है. यह IPO प्रोसेस में एक अहम कदम माना जाता है.