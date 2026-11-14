Razorpay और Sembcorp Green Infra को IPO की SEBI से मिली मंजूरी
IPO Alert: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 2 कंपनियों - रेजरपे सॉफ्टवेयर और सेम्बकॉर्प ग्रीन इंफ्रा को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है.
Published : November 14, 2026 at 1:48 PM IST
IPO Alert: शेयर बाजार में नए आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए बड़ी खबर आई है. फिनटेक दिग्गज रेजरपे सॉफ्टवेयर और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सेम्बकॉर्प ग्रीन इंफ्रा को SEBI से IPO लाने की मंजूरी मिल गई है. शुक्रवार को मार्केट रेगुलेटर के अपडेट में यह जानकारी सामने आई. SEBI की फाइनल ऑब्जर्वेशन मिलने के बाद अब दोनों कंपनियां अपने IPO की तैयारी को आगे बढ़ा सकती हैं.
SEBI ने Razorpay को 3 नवंबर और Sembcorp Green Infra को 13 नवंबर को अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन जारी की. SEBI की ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि रेगुलेटर ने कंपनियों के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट की जांच पूरी कर ली है और अब उन्हें IPO की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं है. यह IPO प्रोसेस में एक अहम कदम माना जाता है.
Razorpay IPO
Razorpay ने जून में कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए SEBI के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किए थे. कंपनी ने अभी इश्यू साइज का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, मामले से जुड़े लोगों का अनुमान है कि इश्यू साइज 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है.
कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग रूट से कंपनियां अपनी संवेदनशील बिजनेस जानकारी को तुरंत पब्लिक किए बिना SEBI को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जमा कर सकती हैं.
2014 में हर्षिल माथुर और शशांक कुमार द्वारा स्थापित Razorpay पेमेंट एक्सेप्टेंस, बैंकिंग, पेआउट्स, पेरोल, लेंडिंग और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज एक ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर देती है. कंपनी भारत में स्टार्टअप्स और SME से लेकर बड़े कॉर्पोरेट्स तक लाखों बिजनेस को सर्विस देती है.
Razorpay ने 2020 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया था और तब से यह सिर्फ पेमेंट्स से आगे बढ़कर बिजनेस के लिए ब्रॉडर फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम बन गई है. इसके प्लेटफॉर्म से मर्चेंट कलेक्शन, पेआउट्स, पेरोल, कैश फ्लो मैनेजमेंट और कैपिटल तक पहुंच जैसी सुविधाएं ले सकते हैं.
कंपनी को Peak XV Partners, GIC, Tiger Global, Ribbit Capital, Lone Pine Capital, Alkeon Capital और TCV जैसे बड़े निवेशकों का समर्थन हासिल है.
Sembcorp Green Infra IPO
दूसरी ओर, Sembcorp Green Infra ने अगस्त में SEBI के पास 3,750 करोड़ रुपये के IPO के लिए प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए थे. यह कंपनी सिंगापुर की Sembcorp Industries की भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट है और Temasek की पोर्टफोलियो कंपनी है.DRHP के मुताबिक, यह IPO पूरी तरह फ्रेश इश्यू होगा.
इसमें कोई ऑफर-फॉर-सेल (OFS) कंपोनेंट नहीं होगा. यानी IPO से मिलने वाला पूरा पैसा कंपनी को मिलेगा, मौजूदा शेयरधारकों को नहीं.कंपनी इस रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से खुद के और अपनी कुछ सब्सिडियरीज के बकाया कर्ज को चुकाने या प्रीपे करने में करेगी. इससे कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी और रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
Sembcorp Green Infra भारत के 10 सबसे बड़े रिन्यूएबल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में से एक है. 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास कुल 7.64 GW/GWh का पोर्टफोलियो था, जिसमें 3.60 GW ऑपरेशनल क्षमता और 4.04 GW/GWh अंडर-कंस्ट्रक्शन क्षमता शामिल है. अंडर-कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो में 2.61 GW रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता और 1,433 MWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) क्षमता शामिल है. कंपनी के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 105 प्रोजेक्ट्स हैं.
कंपनी अब हाइब्रिड, स्टोरेज-बैक्ड, राउंड-द-क्लॉक (RTC) और फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (FDRE) जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रही है. इसके अंडर-कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो का करीब 3.58 GW ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स का है. FY24-FY26 के दौरान कॉम्प्लेक्स रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में कंपनी का बिड सक्सेस रेशियो 77.32% रहा.
इस IPO के लिए Axis Capital, Citigroup Global Markets India, HSBC Securities, ICICI Securities, Kotak Mahindra Capital, CLSA India और IIFL Capital Services बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं. बता दें, इसी महीने की शुरुआत में MakeMyTrip की इंडिया सब्सिडियरी को भी SEBI से अपने पहले IPO की मंजूरी मिल चुकी है.
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