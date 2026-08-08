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SCI ने छह कंटेनर जहाजों के लिए निकाला ₹6,858 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल टेंडर

हैदराबाद: शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ने छह नए कंटेनर जहाजों के निर्माण के लिए 720 मिलियन डॉलर (लगभग 6,858 करोड़ रुपये) का एक बड़ा वैश्विक टेंडर जारी किया है. यह भारतीय समुद्री इतिहास में किसी घरेलू कंपनी द्वारा जहाजों के निर्माण के लिए जारी किया गया अब तक का सबसे बड़ा टेंडर है. मरीन इनसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, इस टेंडर के तहत बनने वाले प्रत्येक जहाज की क्षमता 8,000 टीईयू (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट) होगी. इस सौदे में दो जहाजों के निर्माण का पक्का ऑर्डर दिया गया है, जबकि बाकी चार जहाजों का विकल्प खुला रखा गया है.

भारतीय शिपयार्डों को मिलेगी प्राथमिकता

भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस टेंडर में घरेलू शिपयार्डों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं. इसके तहत भारतीय कंपनियों को 'राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल' (RoFR) की सुविधा दी जाएगी. इसका मतलब यह है कि यदि कोई विदेशी शिपयार्ड सबसे कम बोली लगाता है, तो सबसे कम बोली लगाने वाले भारतीय शिपयार्ड को उस विदेशी कीमत की बराबरी करने का पहला मौका मिलेगा. अगर पहला भारतीय शिपयार्ड इस कीमत को मैच नहीं कर पाता है, तो यह मौका अगले योग्य भारतीय शिपयार्ड को दिया जाएगा. इस नियम का मुख्य उद्देश्य घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करना है.

विदेशी तकनीकी साझेदारी का मौका

टेंडर की शर्तों के अनुसार, जिन भारतीय शिपयार्डों के पास पहले बड़े कंटेनर जहाज बनाने का अनुभव नहीं है, वे भी इसमें भाग ले सकते हैं. इसके लिए वे किसी अनुभवी विदेशी शिपयार्ड के साथ तकनीकी साझेदारी कर सकते हैं. हालांकि, विदेशी साझेदार के लिए यह जरूरी है कि उसने पिछले 10 वर्षों में कम से कम 5,000 टीईयू क्षमता वाले दो कंटेनर जहाज बनाए हों और वे जहाज वर्तमान में काम कर रहे हों. इसके साथ ही, विदेशी पार्टनर को जहाज के निर्माण के दौरान बुनियादी और विस्तृत डिजाइनिंग में पूरी सहायता देनी होगी.