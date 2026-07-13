रॉयल्टी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 'निजी अधिकारों को जनहित के आगे झुकना होगा'
आयरन ओर माइनिंग के लिए रॉयल्टी कैलकुलेशन के नियमों को कोर्ट ने सही ठहराया.
Published : July 13, 2026 at 8:01 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चुनौती को खारिज करते हुए, मुख्य खनिजों पर रॉयल्टी की गणना से जुड़े नियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा.यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया.
82 पेज का फैसला लिखने वाले जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, "निजी अधिकारों को जनहित के सामने झुकना होगा. ऐसे वित्तीय उपायों की वैधता पर फैसला करने वाली संवैधानिक अदालत को दखल देने से बचना चाहिए, क्योंकि बिना ठोस आधार के दखल देने से जनहित खतरे में पड़ सकता है. हम इस उपाय को अनुचित या असंतुलित नहीं मानते हैं."
माइनिंग इंडस्ट्री और राज्यों के राजस्व पर व्यापक असर डालने वाले एक फैसले में, बेंच ने कहा कि लागू नियम रॉयल्टी और अन्य कानूनी लेवी (शुल्क) को खनिज की कीमतों की गणना में इस्तेमाल होने वाली 'बिक्री मूल्य' का हिस्सा मानते हैं.जस्टिस विश्वनाथन ने किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मिनरल्स (एटॉमिक और हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स के अलावा) कंसेशन रूल्स के नियम 38 के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया.
बेंच ने कहा, "नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए यह दिखाने के लिए कि लेवी कैसे गैर-कानूनी है, याचिकाकर्ता असंवैधानिकता साबित नहीं कर पाए. इसके उलट, केंद्र सरकार ने अपनाई गई लेवी के उपाय के लिए उचित तर्क दिए हैं और यह संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरता है."
बेंच ने माना कि 2016 के नियमों के नियम 38 और 2017 के नियमों के नियम 45(8)(a) की व्याख्याएं - जहां तक वे रॉयल्टी तय करने के लिए औसत बिक्री मूल्य की गणना में रॉयल्टी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन व नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को किए गए भुगतान को बिक्री मूल्य में शामिल करने का प्रावधान करती हैं - संवैधानिक और वैध हैं.
बेंच ने रिट याचिका खारिज करते हुए कहा, "हमारा मानना है कि विवादित नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं करते हैं. हम यह भी मानते हैं कि विवादित प्रावधान एमएमडीआर एक्ट की धारा 9 के खिलाफ (अल्ट्रा वायर्स) नहीं हैं."
याचिका में इन नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 19(1)(g) (व्यापार करने की स्वतंत्रता) के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी गई थी.किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2016 के नियमों के नियम 38 के स्पष्टीकरणों को चुनौती दी थी.
इन नियमों में कहा गया है कि खनिजों के "बिक्री मूल्य" की गणना करते समय रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (NMET) के लिए किए गए भुगतान की कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए.
सरकार ने कहा था कि इन नियमों को रद्द करने से नीलामी वाली खदानों की 50 साल की लीज अवधि के दौरान सरकारी खजाने को लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान होगा.बेंच ने गौर किया कि भारत सरकार ने हमारे सामने ग्राफ, चार्ट और डेटा पेश करके दिखाया कि जहां भी सबसे अधिक 'एक्स-माइन' कीमत (खदान से निकलने के समय की कीमत) बताई गई, वहां भेजी गई मात्रा शून्य या बहुत कम थी.
उन्होंने यह भी दिखाया कि जहां 'एक्स-माइन' कीमत कम थी, वहां भेजी गई मात्रा अधिक थी. बेंच ने कहा, "यह तर्क दिया गया है कि औसत बिक्री मूल्य की गणना के तरीके में, 'एक्स-माइन' कीमत का भारित औसत (वेटेड एवरेज) प्रासंगिक है, और उस संदर्भ में, भेजी गई मात्रा को 'भार' (वेट) के रूप में लिया जाता है. उनका तर्क है कि इस हेरफेर से औसत बिक्री मूल्य को कम करके रॉयल्टी और प्रीमियम भुगतान में भारी नुकसान होता है."
बेंच ने कहा, "यह तर्क दिया गया है कि लेवी (शुल्क) का पैमाना और रॉयल्टी तथा DMF और NMET के लिए किए गए भुगतान को बाहर न रखने का निर्णय एक नियामक उपाय के रूप में लिया गया था. इसका उद्देश्य गड़बड़ी को रोकना, जहां तक संभव हो चोरी को रोकना और खनिज का उचित मूल्य तय करने के लिए समाधान निकालना था."
सुप्रीम कोर्ट को अपनाई गई प्रक्रिया में कुछ भी स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं लगा. जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, "इस उपाय में कुछ भी मनमाना या तर्कहीन नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे बिना किसी तय सिद्धांत के अपनाया गया है. न ही हमें यह उपाय अत्यधिक या अनुपातहीन लगा जिसे स्पष्ट रूप से मनमाना कहा जा सके."
उन्होंने कहा, "याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 'एड वैलोरम' (मूल्य-आधारित) गणना में रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी के लिए किए गए भुगतान को शामिल नहीं किया जा सकता. हम इस दलील से सहमत नहीं हैं."जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए एक तरीका तय किया गया है, जिसके तहत 'एड वैलोरम' की गणना की जाएगी. हेरफेर और टैक्स चोरी को रोकने के लिए बिक्री मूल्य में कुछ अतिरिक्त कारकों को जोड़ा गया है और हमें इसमें कुछ भी गैर-कानूनी नहीं लगता.
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