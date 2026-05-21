'बड़ी कंपनियों को ईजी लोन और आमलोगों के लिए कड़ी शर्तें', बैंकों के 'पक्षपात' पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी
बैंकों के पक्षपात पर सुप्रीम कोर्ट: बड़ी कंपनियों को आसान ऋण, आम उधारकर्ताओं के लिए कठोर शर्तें
Published : May 21, 2026 at 5:49 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई समेत अन्य बैंकों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे बड़ी संस्थाओं को भारी ऋण देने में लापरवाही बरतते हैं, जबकि आम नागरिकों को छोटे व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए कठोर शर्तों और जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है.
अदालत ने कहा कि इस तरह की प्रथाएं उत्पीड़न की सीमा तक पहुंचती हैं और वह आम उधारकर्ताओं के प्रति व्याप्त भेदभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती. न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की पीठ ने 19 मई को पारित एक आदेश में यह टिप्पणी की.
सर्वोच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ मेसर्स भास्कर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.पीठ ने कहा कि वह प्रतिवादी संख्या 1-एसबीआई के आचरण को अनदेखा नहीं कर सकती.
पीठ ने कहा कि इस मामले में, याचिकाकर्ता संख्या 1-कंपनी को 8,09,00,000 रुपये का भारी ऋण देने/मंजूर करने में एसबीआई और उसके अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई, क्योंकि याचिकाकर्ता ऋण चुकाना शुरू भी नहीं कर सके और पहली ही बार में चूक कर बैठे.पीठ ने अस्थायी रूप से कहा कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि एसबीआई अधिकारियों ने ऋण लेने वाले याचिकाकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता का ठीक से आकलन नहीं किया.
बेंच ने कहा, "यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय के संज्ञान में यह बात आ रही है कि बैंक, जिनमें प्रतिवादी क्रमांक 1-एसबीआई भी शामिल है, आम तौर पर बड़ी संस्थाओं को भारी ऋण देने में लापरवाही बरतते हैं, जबकि वहीं आम लोगों द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए लिए जाने वाले छोटे ऋणों के मामले में वे बहुत सख्त शर्तें लगाते हैं और उन्हें एक जटिल प्रक्रिया में उलझाते हैं, जो कुछ मामलों में उत्पीड़न की सीमा तक पहुंच सकती है."
पीठ ने ऐसी कार्यप्रणाली पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस मामले को किसी अधिक उपयुक्त मामले के लिए छोड़ देती है, जहां प्रतिवादी क्रमांक 1-एसबीआई सहित बैंकों की ऐसी प्रथाओं के खिलाफ विशिष्ट आदेश जारी किए जा सकते हैं.
कोर्ट ने कहा, “गलतफहमी से बचने के लिए, यह स्पष्ट कर दिया जाए कि हम किसी भी तरह से ऋण सुविधाओं के लिए नियमों और आवश्यकताओं में ढील देने का सुझाव नहीं दे रहे हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित बैंकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन अपनाई गई प्रक्रिया को निश्चित रूप से ऋण चाहने वालों/आवेदकों के लिए और उसके बाद वसूली के चरण में भी आसान और निष्पक्ष बनाया जा सकता है.”
मामले की सुनवाई कर रहे जज ने आगे कहा कि रियायतों/प्रोत्साहनों के संबंध में, नीति को इस प्रकार तैयार या वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिससे सामाजिक/आर्थिक स्तर के सबसे निचले पायदान पर रहने वालों को अधिकतम लाभ मिल सके.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “हम वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती दवे से अनुरोध करते हैं कि वे अपने माध्यम से एसबीआई को हमारी राय से अवगत कराएं.”वर्तमान मामले में, 2019 में कंपनी ने एसबीआई से 8.09 करोड़ रुपये का ऋण लिया था, लेकिन कुछ ही महीनों में किश्तों का भुगतान नहीं कर पाई, जिसके परिणामस्वरूप 29 जुलाई, 2019 को खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया.
एसबीआई ने एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत वसूली कार्यवाही शुरू की. एसबीआई ने मई 2024 में यमुना नगर के जिला मजिस्ट्रेट से गिरवी रखी संपत्तियों पर कब्जा लेने का आदेश प्राप्त किया.बाद में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शीघ्र कब्जा दिलाने का निर्देश दिया.
कंपनी के वकील ने तर्क दिया कि पांच-छह महीनों के भीतर खाते को निष्पादित (एनपीए) घोषित करना मनमाना और एसबीआई की अपनी नीति के विपरीत था.याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने पूरी मूल राशि चुकाने की पेशकश की थी, जिसे एसबीआई ने स्वीकार नहीं किया.
याचिकाकर्ताओं ने कुछ सहायता के साथ इकाई को पुनर्जीवित करने का अवसर मांगा.दूसरी ओर, एसबीआई का तर्क था कि उधारकर्ताओं ने वाणिज्यिक शर्तों पर ऋण लेने के बावजूद एक भी किस्त नहीं चुकाई.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 8.09 करोड़ रुपये का ऋण लेने के तुरंत बाद डिफ़ॉल्ट करना और लगभग छह साल बाद केवल मूल राशि चुकाने की पेशकश करना "बहुत कम और बहुत देर" थी. पीठ ने गौर किया कि कंपनी ने वास्तव में प्रतिभूतिकरण आवेदन के माध्यम से चंडीगढ़ स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II में याचिका दायर की है, जिस पर अभी भी फैसला आना बाकी है. इसमें अंतरिम राहत की मांग की गई है, हालांकि इस पर कोई सकारात्मक आदेश पारित नहीं किया गया है. पीठ ने आगे कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को मामले की खूबियों के आधार पर कोई सहायता नहीं देगा और न ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण या किसी अन्य मंच के समक्ष एसबीआई के मामले को किसी भी तरह से प्रभावित करेगा.”
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित संपत्तियों पर 2 जून, 2026 तक दो सप्ताह का यथास्थिति आदेश जारी किया. पीठ ने कहा, "हम याचिकाकर्ताओं को डीआरटी के समक्ष अंतरिम राहत के लिए अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाने का अंतिम अवसर देते हैं, यदि ऐसा पहले से नहीं किया गया है. यदि ऐसा किया जा चुका है, तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकते हैं."
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