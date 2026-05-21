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'बड़ी कंपनियों को ईजी लोन और आमलोगों के लिए कड़ी शर्तें', बैंकों के 'पक्षपात' पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई समेत अन्य बैंकों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे बड़ी संस्थाओं को भारी ऋण देने में लापरवाही बरतते हैं, जबकि आम नागरिकों को छोटे व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए कठोर शर्तों और जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है.

अदालत ने कहा कि इस तरह की प्रथाएं उत्पीड़न की सीमा तक पहुंचती हैं और वह आम उधारकर्ताओं के प्रति व्याप्त भेदभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती. न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की पीठ ने 19 मई को पारित एक आदेश में यह टिप्पणी की.

सर्वोच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ मेसर्स भास्कर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.पीठ ने कहा कि वह प्रतिवादी संख्या 1-एसबीआई के आचरण को अनदेखा नहीं कर सकती.

पीठ ने कहा कि इस मामले में, याचिकाकर्ता संख्या 1-कंपनी को 8,09,00,000 रुपये का भारी ऋण देने/मंजूर करने में एसबीआई और उसके अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई, क्योंकि याचिकाकर्ता ऋण चुकाना शुरू भी नहीं कर सके और पहली ही बार में चूक कर बैठे.पीठ ने अस्थायी रूप से कहा कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि एसबीआई अधिकारियों ने ऋण लेने वाले याचिकाकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता का ठीक से आकलन नहीं किया.

बेंच ने कहा, "यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय के संज्ञान में यह बात आ रही है कि बैंक, जिनमें प्रतिवादी क्रमांक 1-एसबीआई भी शामिल है, आम तौर पर बड़ी संस्थाओं को भारी ऋण देने में लापरवाही बरतते हैं, जबकि वहीं आम लोगों द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए लिए जाने वाले छोटे ऋणों के मामले में वे बहुत सख्त शर्तें लगाते हैं और उन्हें एक जटिल प्रक्रिया में उलझाते हैं, जो कुछ मामलों में उत्पीड़न की सीमा तक पहुंच सकती है."

पीठ ने ऐसी कार्यप्रणाली पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस मामले को किसी अधिक उपयुक्त मामले के लिए छोड़ देती है, जहां प्रतिवादी क्रमांक 1-एसबीआई सहित बैंकों की ऐसी प्रथाओं के खिलाफ विशिष्ट आदेश जारी किए जा सकते हैं.

कोर्ट ने कहा, “गलतफहमी से बचने के लिए, यह स्पष्ट कर दिया जाए कि हम किसी भी तरह से ऋण सुविधाओं के लिए नियमों और आवश्यकताओं में ढील देने का सुझाव नहीं दे रहे हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित बैंकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन अपनाई गई प्रक्रिया को निश्चित रूप से ऋण चाहने वालों/आवेदकों के लिए और उसके बाद वसूली के चरण में भी आसान और निष्पक्ष बनाया जा सकता है.”

मामले की सुनवाई कर रहे जज ने आगे कहा कि रियायतों/प्रोत्साहनों के संबंध में, नीति को इस प्रकार तैयार या वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिससे सामाजिक/आर्थिक स्तर के सबसे निचले पायदान पर रहने वालों को अधिकतम लाभ मिल सके.