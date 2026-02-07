SBI Q3 Results: मुनाफे में 13% की शानदार बढ़त, ₹21,317 करोड़ रहा नेट प्रॉफिट

SBI Q3 Results: मुनाफे में 13% की शानदार बढ़त, ₹21,317 करोड़ रहा नेट प्रॉफिट
एसबीआई का एकीकृत शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 13% बढ़कर ₹21,317 करोड़ रहा. ऋण वृद्धि और बेहतर संपत्ति गुणवत्ता से बैंक को शानदार मुनाफा हुआ.
Published : February 7, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही में अब तक का सबसे अधिक तिमाही मुनाफा दर्ज किया है. बैंक ने शनिवार को बताया कि स्टैंडअलोन आधार पर उसका शुद्ध लाभ बढ़कर 21,028 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, कंसॉलिडेटेड आधार पर मुनाफा 13.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 21,317 करोड़ रुपये रहा.
कोर आय में मजबूती, कर्ज में तेज़ बढ़त
बैंक की मुख्य आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम (एनआईआई) में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई. स्टैंडअलोन आधार पर एनआईआई 9.04 प्रतिशत बढ़कर 45,190 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 41,446 करोड़ रुपये थी. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से 15.14 प्रतिशत कर्ज वृद्धि के कारण रही. हालांकि, घरेलू नेट इंटरेस्ट मार्जिन में मामूली 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ यह 3.12 प्रतिशत रहा.
गैर-ब्याज आय और खर्च का हाल
दिसंबर तिमाही के दौरान बैंक की गैर-ब्याज आय में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली. यह 15.65 प्रतिशत बढ़कर 8,404 करोड़ रुपये हो गई. वहीं, कुल खर्च बढ़कर 1,08,052 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1,04,917 करोड़ रुपये था.
जमा और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार
अक्टूबर-दिसंबर अवधि में बैंक की जमा राशि में 9.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इस दौरान नए एनपीए (स्लिपेज) बढ़कर 4,458 करोड़ रुपये रहे, जबकि पिछले साल यह 3,823 करोड़ रुपये थे. इसके बावजूद बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला. सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.57 प्रतिशत रह गया, जो सितंबर तिमाही में 1.73 प्रतिशत था.
प्रावधान और पूंजी स्थिति
दिसंबर तिमाही में बैंक का कुल प्रावधान बढ़कर 4,507 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह केवल 911 करोड़ रुपये था. 31 दिसंबर 2025 तक बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.04 प्रतिशत रहा, जिसमें कोर कैपिटल बफर 10.99 प्रतिशत था.
मुनाफे के पीछे खास कारण
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसबीआई के चेयरमैन सी. एस. सेटी ने बताया कि इस तिमाही में मुनाफा बढ़ने के पीछे एसबीआई म्यूचुअल फंड से मिला 2,200 करोड़ रुपये का विशेष डिविडेंड, शुल्क आय में वृद्धि, लिखे हुए खातों से वसूली और बेहतर ब्याज आय प्रमुख कारण रहे.
यह भी पढ़ें- SEBI ने दी 8 नए IPO को हरी झंडी, बाजार से जुटेंगे ₹10,000 करोड़