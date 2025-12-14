ETV Bharat / business

YONO ऐप का नया वर्जन लॉन्च करेगा SBI, ग्राहकों को मिलेगा बेहतर अनुभव

SBI चेयरमैन सीएमस शेट्टी ने कहा कि YONO 2.0 ग्राहकों को बेहतर अनुभव और बैंक के लिए एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा.

SBI YONO app new version bank aims user base to 20 crore over next two years Chairman C S Setty
एसबीआई चेयरमैन सीएस शेट्टी (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 6:26 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सोमवार को YONO ऐप का नया वर्जन लॉन्च करने जा रहा है. इसकी जानकारी देते हुए एसबीआई चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि बैंक नए वर्जन के साथ अगले दो वर्षों में अपने YONO ऐप यूजर बेस को दोगुना करके 20 करोड़ करने का लक्ष्य बना रहा है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए शेट्टी ने कहा कि YONO 2.0 एक बड़ा अपग्रेड है, जो ग्राहकों को बेहतर अनुभव और बैंक के लिए एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा. उन्होंने कहा कि इसके सभी फीचर्स 6-8 महीने में चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे.

उन्होंने कहा, "बैंक के दृष्टिकोण से, YONO 2.0 डिजिटलाइजेशन का एक मुख्य आधार है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के लिए एक कॉमन कोड है. इससे सभी चैनलों पर बिना किसी रुकावट के इंटीग्रेशन होता है, जिससे SBI नए प्रोडक्ट और प्रोसेस जल्दी लॉन्च कर पाता है. बैंक का मकसद YONO 2.0 का इस्तेमाल करके अपनी डिजिटल मौजूदगी और ग्राहक जुड़ाव को बेहतर बनाना है."

उन्होंने उदाहरण के साथ समझाते हुए कहा, "YONO 2.0 ने ग्राहक यात्रा के लिए एक कॉमन कोर डेवलप किया है, जो अकाउंट खोलने या किसी भी दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ब्रांच चैनलों पर एक निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करेगा."

उन्होंने कहा, "आज, हमारे पास YONO पर लगभग 10 करोड़ कस्टमर बेस है और हमारा मकसद YONO मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग में 20 करोड़ ग्राहक लाना है. कुल मिलाकर, हम लगभग 20 करोड़ कस्टमर बेस बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा...इसलिए हमारा विचार है कि अगले दो वर्षों में, हमारे पास कम से कम 20 करोड़ कस्टमर बेस होना चाहिए."

एसबीआई चेयरमैन सेट्टी ने दिसंबर में मौद्रिक नीति समीक्षा में RBI द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के बावजूद, तीन प्रतिशत नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) गाइडेंस हासिल करने का भरोसा जताया था.

आरबीआई ने 5 दिसंबर को रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया. रेपो रेट में कटौती के बाद, SBI ने भी अपनी ब्याज दर को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 7.90 प्रतिशत कर दिया, जो 15 दिसंबर से लागू होगा. बैंक ने सभी टेन्योर के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में भी 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है.

