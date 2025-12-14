ETV Bharat / business

YONO ऐप का नया वर्जन लॉन्च करेगा SBI, ग्राहकों को मिलेगा बेहतर अनुभव

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सोमवार को YONO ऐप का नया वर्जन लॉन्च करने जा रहा है. इसकी जानकारी देते हुए एसबीआई चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि बैंक नए वर्जन के साथ अगले दो वर्षों में अपने YONO ऐप यूजर बेस को दोगुना करके 20 करोड़ करने का लक्ष्य बना रहा है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए शेट्टी ने कहा कि YONO 2.0 एक बड़ा अपग्रेड है, जो ग्राहकों को बेहतर अनुभव और बैंक के लिए एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा. उन्होंने कहा कि इसके सभी फीचर्स 6-8 महीने में चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे.

उन्होंने कहा, "बैंक के दृष्टिकोण से, YONO 2.0 डिजिटलाइजेशन का एक मुख्य आधार है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के लिए एक कॉमन कोड है. इससे सभी चैनलों पर बिना किसी रुकावट के इंटीग्रेशन होता है, जिससे SBI नए प्रोडक्ट और प्रोसेस जल्दी लॉन्च कर पाता है. बैंक का मकसद YONO 2.0 का इस्तेमाल करके अपनी डिजिटल मौजूदगी और ग्राहक जुड़ाव को बेहतर बनाना है."

उन्होंने उदाहरण के साथ समझाते हुए कहा, "YONO 2.0 ने ग्राहक यात्रा के लिए एक कॉमन कोर डेवलप किया है, जो अकाउंट खोलने या किसी भी दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ब्रांच चैनलों पर एक निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करेगा."