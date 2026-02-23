SBI का बड़ा धमाका! 2030 तक बदल जाएगा बैंक का पूरा पोर्टफोलियो, ग्राहकों के लिए बड़ी खबर
SBI 2030 तक ग्रीन लोन को 10% तक बढ़ाएगा. सौर ऊर्जा और EV को बढ़ावा देने के लिए 'चक्र' सेंटर लॉन्च और नेट जीरो लक्ष्य.
Published : February 23, 2026 at 9:36 AM IST
हैदराबाद: भारत के सबसे बड़े ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने देश के बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ी सस्टेनेबिलिटी पहल की घोषणा की है. बैंक ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक वह अपने कुल घरेलू ऋण पोर्टफोलियो का 7.5 से 10 प्रतिशत हिस्सा 'ग्रीन एडवांस' यानी पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए समर्पित करेगा.
रणनीति और वित्तीय ढांचा
SBI के हालिया आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक बैंक के कुल ऋणों में ग्रीन पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी मात्र 1.56 प्रतिशत थी. इस आंकड़े को 10% तक ले जाना है. बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन ग्रीन एडवांस का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा विशेष 'ग्रीन लाइन्स ऑफ क्रेडिट' (Green Lines of Credit) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा. इसका अर्थ है कि बैंक अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर विशेष रूप से हरित परियोजनाओं के लिए जुटाई गई पूंजी का उपयोग करेगा.
'चक्र' (CHAKRA) उभरते क्षेत्रों के लिए नई पहल
अपनी रणनीति को मजबूती देने के लिए SBI ने 'चक्र' नामक एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' लॉन्च किया है. यह केंद्र विशेष रूप से 'सनराइज सेक्टर्स' (Sunrise Sectors) की वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा. इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- अक्षय ऊर्जा: सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं.
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग स्टेशन.
- ग्रीन हाइड्रोजन: भविष्य के स्वच्छ ईंधन पर आधारित उद्योग.
नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रैलिटी का लक्ष्य
SBI का लक्ष्य केवल ऋण देना ही नहीं है, बल्कि अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली को भी पर्यावरण के अनुकूल बनाना है. बैंक ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल (Scope 1 & 2) बनने का संकल्प लिया है. इसके अलावा, बैंक ने अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष यानी 2055 तक पूर्ण 'नेट जीरो' (Net Zero) का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है.
SBI ग्रीन मैराथन: जन जागरूकता की ओर कदम
रविवार को मुंबई में 'SBI ग्रीन मैराथन' के छठे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया. 'रन फॉर ए ग्रीनर इंडिया' थीम के तहत आयोजित इस दौड़ का उद्देश्य नागरिकों को 'मिशन लाइफ' (Mission LiFE) के प्रति जागरूक करना था. SBI के एमडी रामा मोहन राव अमारा ने इस अवसर पर कहा कि स्थिरता बैंक के मूल उद्देश्य का हिस्सा है और यह मैराथन सामूहिक जलवायु कार्रवाई का प्रतीक है.
यह भी पढ़ें- अमेरिकी टैरिफ हटने से भारतीय निर्यात को लगेंगे पंख, उद्योग जगत ने कहा- बढ़ेंगे रोजगार के अवसर