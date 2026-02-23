ETV Bharat / business

SBI का बड़ा धमाका! 2030 तक बदल जाएगा बैंक का पूरा पोर्टफोलियो, ग्राहकों के लिए बड़ी खबर

हैदराबाद: भारत के सबसे बड़े ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने देश के बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ी सस्टेनेबिलिटी पहल की घोषणा की है. बैंक ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक वह अपने कुल घरेलू ऋण पोर्टफोलियो का 7.5 से 10 प्रतिशत हिस्सा 'ग्रीन एडवांस' यानी पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए समर्पित करेगा.

रणनीति और वित्तीय ढांचा

SBI के हालिया आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक बैंक के कुल ऋणों में ग्रीन पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी मात्र 1.56 प्रतिशत थी. इस आंकड़े को 10% तक ले जाना है. बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन ग्रीन एडवांस का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा विशेष 'ग्रीन लाइन्स ऑफ क्रेडिट' (Green Lines of Credit) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा. इसका अर्थ है कि बैंक अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर विशेष रूप से हरित परियोजनाओं के लिए जुटाई गई पूंजी का उपयोग करेगा.

'चक्र' (CHAKRA) उभरते क्षेत्रों के लिए नई पहल

अपनी रणनीति को मजबूती देने के लिए SBI ने 'चक्र' नामक एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' लॉन्च किया है. यह केंद्र विशेष रूप से 'सनराइज सेक्टर्स' (Sunrise Sectors) की वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा. इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं: