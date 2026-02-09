दमदार Q3 नतीजों से गदगद बाजार, SBI का शेयर 6% उछला
SBI के शेयरों में आज जबरदस्त तेज़ी देखी गई, जहां इसके शेयर की कीमत लगभग 6% उछलकर ₹1,136.85 के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई.
Published : February 9, 2026 at 3:19 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए बैंकिंग जगत में हलचल मचा दी है. शनिवार, 7 फरवरी 2026 को घोषित नतीजों के बाद, सोमवार को बाजार खुलते ही SBI के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखी गई. SBI के शेयर ने ₹1,136.85 का नया 52-वीक हाई बनाया.
बीएसई पर सुबह करीब 10.41 बजे SBI का शेयर लगभग 6 प्रतिशत की तेजी के साथ ₹1,130.35 पर कारोबार करता नजर आया. नतीजों के बाद आई इस तेजी से बैंक एक बार फिर निवेशकों के फोकस में आ गया है.
ब्रोकरेज हाउस SBI पर bullish
- SBI के मजबूत प्रदर्शन के बाद कई प्रमुख ब्रोकरेज हाउसों ने इस शेयर पर BUY रेटिंग बनाए रखी है.
- नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अगले 12 महीनों के लिए SBI का टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹1,250 कर दिया है.
- मोतीलाल ओसवाल ने SBI के लिए ₹1,300 का लक्ष्य तय किया है, जो मौजूदा भाव से करीब 22 प्रतिशत की संभावित तेजी दर्शाता है.
- वहीं, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने भी टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹1,210 कर दिया है.
Q3 में मुनाफे की मजबूत छलांग
तीसरी तिमाही में SBI का शुद्ध मुनाफा (PAT) ₹210 अरब रहा, जो सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की वृद्धि है. यह आंकड़ा बाजार अनुमानों से कहीं बेहतर रहा. इस प्रदर्शन में SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी से मिले ₹22 अरब के विशेष डिविडेंड का योगदान रहा. हालांकि, ब्रोकरेज का मानना है कि इस एक-बार के लाभ को हटाने के बाद भी बैंक की कोर कमाई मजबूत बनी हुई है.
ब्याज आय और मार्जिन में सुधार
Q3 में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 9 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 5 प्रतिशत बढ़ी. नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 2.99 प्रतिशत रहा. SBI प्रबंधन का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 की अंतिम तिमाही में NIM करीब 3 प्रतिशत के आसपास बना रह सकता है.
लोन ग्रोथ बनी सबसे बड़ी ताकत
SBI की कुल लोन बुक सालाना आधार पर 15.6 प्रतिशत और तिमाही आधार पर करीब 6 प्रतिशत बढ़ी है. SME और कॉरपोरेट सेगमेंट में अच्छी मांग देखने को मिली है, जबकि रिटेल और कृषि ऋण में भी मजबूती बनी रही. इसी भरोसे के चलते बैंक ने FY26 के लिए लोन ग्रोथ गाइडेंस 13–15 प्रतिशत कर दी है.
डिपॉजिट और लिक्विडिटी स्थिति मजबूत
बैंक के डिपॉजिट सालाना आधार पर करीब 9 प्रतिशत बढ़े हैं. घरेलू लोन-डिपॉजिट अनुपात बढ़कर 73 प्रतिशत हो गया है, जिससे बैंक की लिक्विडिटी स्थिति मजबूत बनी हुई है.
एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार
SBI की एसेट क्वालिटी में भी निरंतर सुधार देखने को मिला है. ग्रॉस एनपीए घटकर 1.57 प्रतिशत पर आ गया है. वहीं, क्रेडिट कॉस्ट 29 बेसिस पॉइंट पर सीमित रही, जबकि प्रोविजन कवरेज रेशियो 75 प्रतिशत से ऊपर बना हुआ है.
निवेशकों के लिए क्या संकेत?
ब्रोकरेज हाउसों का मानना है कि मजबूत लोन ग्रोथ, बेहतर एसेट क्वालिटी और स्थिर मार्जिन के चलते SBI की कमाई आगे भी टिकाऊ रह सकती है. 52-वीक हाई, बेहतर नतीजों और बढ़ते टारगेट प्राइस के साथ SBI एक बार फिर निवेशकों की पसंदीदा PSU बैंक बनकर उभरता दिख रहा है.
