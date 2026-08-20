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SBI ग्राहकों की बढ़ी टेंशन! 1 अक्टूबर से पैसा निकालने पर कटेगा चार्ज, तुरंत चेक करें नया नियम

नए नियमों के अनुसार, जीरो बैलेंस खाताधारकों को हर महीने केवल 4 बार मुफ्त में कैश निकालने की अनुमति होगी.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 3:18 PM IST

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नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) यानी 'जीरो बैलेंस' खाताधारकों को बड़ा झटका दिया है. बैंक ने ब्रांच से कैश निकालने के नियमों में बदलाव किया है. नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा. बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है.

महीने में केवल 4 बार कैश निकालना फ्री
नए नियमों के अनुसार, BSBD खाताधारकों को हर महीने केवल 4 बार मुफ्त में कैश निकालने की अनुमति होगी. इस लिमिट के बाद आप जितनी बार भी कैश निकालेंगे, आपको हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये और साथ में जीएसटी (GST) चार्ज देना होगा. इस मुफ्त लिमिट में बैंक की शाखा, एसबीआई एटीएम, अन्य बैंकों के एटीएम और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) से की गई नकद निकासी शामिल है.

आधार से कैश निकालना अब मुफ्त नहीं
इस बदलाव में सबसे बड़ी बात आधार से जुड़े ट्रांजैक्शन (AePS) को लेकर है. पहले आधार के जरिए किए जाने वाले पैसों के लेनदेन को डिजिटल ट्रांजैक्शन माना जाता था और इन्हें 4 मुफ्त ट्रांजैक्शन की गिनती से अलग रखा गया था. लेकिन नए नियम के तहत अब आधार (AePS) से कैश निकालना भी इन 4 मुफ्त ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा. हालांकि, आम डिजिटल लेनदेन जैसे UPI, NEFT या IMPS अभी भी पूरी तरह मुफ्त रहेंगे और इन पर कोई पाबंदी नहीं होगी.

एसबीआई का मुनाफा 10% बढ़ा
यह बदलाव ऐसे समय पर आया है जब बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1FY27) के शानदार नतीजे घोषित किए हैं. अप्रैल से जून की तिमाही में एसबीआई का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) 10.23% बढ़कर 21,121 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 19,160 करोड़ रुपये था. बैंक की ब्याज से होने वाली कमाई (NII) भी 14.9% बढ़कर 46,992 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है.

शेयर बाजार में बैंक की स्थिति
इस खबर के बीच शेयर बाजार में एसबीआई के शेयर सामान्य स्तर पर कारोबार करते दिखे. बीएसई (BSE) पर बैंक का शेयर 0.2 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 1,048.05 रुपये पर बंद हुआ. बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में इस शेयर का उच्चतम स्तर 1,234.80 रुपये और न्यूनतम स्तर 798.60 रुपये रहा है.

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