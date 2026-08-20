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SBI ग्राहकों की बढ़ी टेंशन! 1 अक्टूबर से पैसा निकालने पर कटेगा चार्ज, तुरंत चेक करें नया नियम

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) यानी 'जीरो बैलेंस' खाताधारकों को बड़ा झटका दिया है. बैंक ने ब्रांच से कैश निकालने के नियमों में बदलाव किया है. नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा. बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है.

महीने में केवल 4 बार कैश निकालना फ्री

नए नियमों के अनुसार, BSBD खाताधारकों को हर महीने केवल 4 बार मुफ्त में कैश निकालने की अनुमति होगी. इस लिमिट के बाद आप जितनी बार भी कैश निकालेंगे, आपको हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये और साथ में जीएसटी (GST) चार्ज देना होगा. इस मुफ्त लिमिट में बैंक की शाखा, एसबीआई एटीएम, अन्य बैंकों के एटीएम और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) से की गई नकद निकासी शामिल है.

आधार से कैश निकालना अब मुफ्त नहीं

इस बदलाव में सबसे बड़ी बात आधार से जुड़े ट्रांजैक्शन (AePS) को लेकर है. पहले आधार के जरिए किए जाने वाले पैसों के लेनदेन को डिजिटल ट्रांजैक्शन माना जाता था और इन्हें 4 मुफ्त ट्रांजैक्शन की गिनती से अलग रखा गया था. लेकिन नए नियम के तहत अब आधार (AePS) से कैश निकालना भी इन 4 मुफ्त ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा. हालांकि, आम डिजिटल लेनदेन जैसे UPI, NEFT या IMPS अभी भी पूरी तरह मुफ्त रहेंगे और इन पर कोई पाबंदी नहीं होगी.