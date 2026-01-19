ETV Bharat / business

5 साल में चीन को टक्कर देगा भारत, SBI रिसर्च का दावा, जल्द बनेंगे 'अपर-मिडिल इनकम' देश

5 ट्रिलियन डॉलर की ओर भारत SBI की रिपोर्ट के अनुसार, अगर मौजूदा ग्रोथ ट्रेंड जारी रहा तो भारत अगले दो साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है. भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में करीब छह दशक लगे, लेकिन इसके बाद रफ्तार तेज हो गई.

पिछले कुछ दशकों में भारत ने धीमे लेकिन मजबूत कदमों से अपनी आर्थिक स्थिति को बदला है. 1960 के दशक में जहां देश की प्रति व्यक्ति आय महज 90 डॉलर थी, वहीं अब यह बढ़कर करीब 3,000 डॉलर तक पहुंच चुकी है. कोरोना महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है.

नई दिल्ली: भारत की आर्थिक यात्रा एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ताजा रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, अगर मौजूदा रफ्तार बनी रही तो भारत वर्ष 2030 तक अपर-मिडिल इनकम (Upper Middle Income) देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है. इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों की बराबरी में खड़ा होगा.

प्रति व्यक्ति आय में तेज उछाल

SBI के मुताबिक, भारत को लो-इनकम देश से लोअर-मिडिल इनकम देश बनने में करीब 60 साल लगे.

1962 में प्रति व्यक्ति आय: 90 डॉलर

2007 में: 910 डॉलर

2009 में: 1,000 डॉलर

2019 में: 2,000 डॉलर

2026 तक अनुमान: 3,000 डॉलर

2030 तक अपर-मिडिल इनकम देश

रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 4,000 डॉलर (करीब 3.64 लाख रुपये) तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही भारत अपर-मिडिल इनकम देशों की श्रेणी में आ जाएगा, जहां फिलहाल चीन और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं. यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार का संकेत देगा.

2047 का बड़ा लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक हाई-इनकम देश बने. इसके लिए प्रति व्यक्ति आय को करीब 13,936 डॉलर तक ले जाना होगा. SBI का मानना है कि अगर भारत 7.5% की औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि बनाए रखता है, तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. हालांकि, अगर हाई-इनकम की सीमा बढ़कर 18,000 डॉलर हो जाती है, तो देश को और तेज रफ्तार से विकास करना होगा. इसके लिए शिक्षा, रोजगार, उद्योग, निर्यात और संरचनात्मक सुधारों पर विशेष जोर देना जरूरी होगा.

वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति

पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक औसत से बेहतर रही है. ग्लोबल ग्रोथ रैंकिंग में भारत 95वें परसेंटाइल में पहुंच चुका है, यानी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में शामिल है. वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 1990 में जहां केवल 39 देश हाई-इनकम थे, वहीं 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 87 हो गई है. भारत भी अब तेजी से उसी दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है.

