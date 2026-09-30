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कैसे बदलेगी देश की उच्च शिक्षा? संविधान में संशोधन को लेकर आई बड़ी खबर

नई दिल्ली: भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव और सुधारों को लेकर एसबीआई रिसर्च ने एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है. इस ताजा रिपोर्ट में देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए सीधे संविधान में संशोधन करने से लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के पूरे ढांचे को बदलने तक के कई बड़े सुझाव दिए गए हैं.

एसबीआई रिसर्च ने सरकार को सुझाव दिया है कि देश के हर छात्र को सुरक्षित माहौल देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 में संशोधन किया जाना चाहिए. इसके तहत छात्रों को 'मुफ्त और निष्पक्ष' उच्च शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए. रिपोर्ट में साफ किया गया है कि यहां 'मुफ्त' का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि छात्रों को किसी भी तरह के धोखाधड़ी, भेदभाव और शिक्षा के रास्ते में आने वाली गैर-जरूरी बाधाओं से मुक्ति दिलाना है.

NTA को संसद से मिले कानूनी अधिकार

देश में पिछले कुछ समय से परीक्षाओं को लेकर खड़े हुए विवादों के बीच, इस रिपोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को लेकर भी एक बड़ा ढांचागत बदलाव सुझाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल NTA सिर्फ 'सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट' के तहत एक रजिस्टर्ड सोसायटी के रूप में काम करती है. एसबीआई रिसर्च का मानना है कि इसे बदलकर संसद में कानून पास करके एक 'वैधानिक संस्था' बनाया जाना चाहिए. ऐसा होने से एजेंसी की कानूनी जवाबदेही तय होगी, उसके पास स्थायी विशेषज्ञ होंगे और परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र सिस्टम तैयार हो सकेगा.

इस सुधार के लिए रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक—चीन के 'गाओकाओ' परीक्षा मॉडल का उदाहरण दिया गया है. रिपोर्ट कहती है कि भारत को चीन के इस मॉडल से प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, परीक्षा का आयोजन और छात्रों की शिकायतों के निपटारे जैसी चीजें सीखनी चाहिए.