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कैसे बदलेगी देश की उच्च शिक्षा? संविधान में संशोधन को लेकर आई बड़ी खबर

एसबीआई रिसर्च ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए संविधान संशोधन और NTA को संसद के कानून द्वारा वैधानिक संस्था बनाने की बड़ी सिफारिश की.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 12:58 PM IST

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नई दिल्ली: भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव और सुधारों को लेकर एसबीआई रिसर्च ने एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है. इस ताजा रिपोर्ट में देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए सीधे संविधान में संशोधन करने से लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के पूरे ढांचे को बदलने तक के कई बड़े सुझाव दिए गए हैं.

एसबीआई रिसर्च ने सरकार को सुझाव दिया है कि देश के हर छात्र को सुरक्षित माहौल देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 में संशोधन किया जाना चाहिए. इसके तहत छात्रों को 'मुफ्त और निष्पक्ष' उच्च शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए. रिपोर्ट में साफ किया गया है कि यहां 'मुफ्त' का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि छात्रों को किसी भी तरह के धोखाधड़ी, भेदभाव और शिक्षा के रास्ते में आने वाली गैर-जरूरी बाधाओं से मुक्ति दिलाना है.

NTA को संसद से मिले कानूनी अधिकार
देश में पिछले कुछ समय से परीक्षाओं को लेकर खड़े हुए विवादों के बीच, इस रिपोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को लेकर भी एक बड़ा ढांचागत बदलाव सुझाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल NTA सिर्फ 'सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट' के तहत एक रजिस्टर्ड सोसायटी के रूप में काम करती है. एसबीआई रिसर्च का मानना है कि इसे बदलकर संसद में कानून पास करके एक 'वैधानिक संस्था' बनाया जाना चाहिए. ऐसा होने से एजेंसी की कानूनी जवाबदेही तय होगी, उसके पास स्थायी विशेषज्ञ होंगे और परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र सिस्टम तैयार हो सकेगा.

इस सुधार के लिए रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक—चीन के 'गाओकाओ' परीक्षा मॉडल का उदाहरण दिया गया है. रिपोर्ट कहती है कि भारत को चीन के इस मॉडल से प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, परीक्षा का आयोजन और छात्रों की शिकायतों के निपटारे जैसी चीजें सीखनी चाहिए.

बढ़ती छात्र संख्या और घटता बजट: एक बड़ी चुनौती
रिपोर्ट में पिछले एक दशक में भारतीय शिक्षा के विस्तार की तारीफ तो की गई है, लेकिन साथ ही इसके बजट और कमियों पर चिंता भी जताई गई है:

  • बढ़ते आंकड़े: वित्तीय वर्ष 2024 तक देश में यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और अन्य संस्थानों की संख्या बढ़कर 64,756 हो चुकी है, जिसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं. राहत की बात यह है कि इनमें लगभग आधी संख्या छात्राओं की है.
  • बजट में गिरावट: चिंता की बात यह है कि जहां 2018 में उच्च शिक्षा पर सरकारी खर्च कुल खर्च का 1.6 प्रतिशत था, वह अब घटकर सिर्फ 1 प्रतिशत रह गया है. एसबीआई ने इसे बढ़ाकर कम से कम 1.5 प्रतिशत करने की सिफारिश की है.
  • शिक्षकों की भारी कमी: रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पोषित बड़े शिक्षण संस्थानों में 34 फीसदी प्रोफेसर और शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं. इसके अलावा, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए वोकेशनल (व्यावसायिक) ट्रेनिंग की रफ्तार को भी तेज करने की जरूरत बताई गई है.

एसबीआई रिसर्च की यह रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि अगर भारत को अपनी विशाल युवा आबादी को सही मायने में हुनरमंद बनाना है, तो केवल कॉलेज खोलने से काम नहीं चलेगा; बल्कि कड़े कानूनी सुधार, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और शिक्षा के बजट को तुरंत बढ़ाना होगा.

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एसबीआई रिसर्च शिक्षा रिपोर्ट 2026
एनटीए वैधानिक संस्था सुधार
मुफ्त और निष्पक्ष शिक्षा का अधिकार
संविधान का अनुच्छेद 21
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