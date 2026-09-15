आम जनता को बड़ा झटका! अक्टूबर और दिसंबर में फिर बढ़ सकती है आपके लोन की EMI: रिपोर्ट
महंगाई और कच्चे तेल के दबाव में अक्टूबर और दिसंबर में फिर बढ़ सकती है आपके लोन की ईएमआई, एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में दावा.
Published : September 15, 2026 at 3:46 PM IST
नई दिल्ली: देश में होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की मासिक किस्त (EMI) चुकाने वाले करोड़ों लोगों के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं. भारतीय स्टेट बैंक की शोध इकाई यानी एसबीआई रिसर्च ने अपनी ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, खुदरा महंगाई दर में होने वाली संभावित बढ़ोतरी और चौतरफा बढ़ते दबाव को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आगामी अक्टूबर और दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में ब्याज दरों में 25-25 बेसिस पॉइंट (कुल 0.50%) का इजाफा कर सकता है.
क्यों बढ़ेंगी ब्याज दरें और क्या है वजह?
एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस नीतिगत बदलाव के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण काम कर रहे हैं:
खुदरा महंगाई दर का 6.5% के पार जाना: देश में खुदरा महंगाई दर अगस्त में बढ़कर 4.82 फीसदी पर पहुंच गई है, जो जुलाई में 4.45 फीसदी थी. ग्रामीण इलाकों में यह दर और भी अधिक 5.23 फीसदी रही है. एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि आने वाले महीनों में यह महंगाई दर 6.5 फीसदी के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर जाएगी. यह सितंबर में 5.88 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 6.70 फीसदी तक पहुंच सकती है, जिसके बाद वर्ष 2027 की शुरुआत में ही यह 6 फीसदी से नीचे आ पाएगी.
कच्चे तेल की कीमतें और आयातित महंगाई: पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत जुलाई के 82.04 डॉलर से बढ़कर सितंबर में 109.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है. इसके चलते आयातित महंगाई पहले ही 7.75 फीसदी की ऊंची दर पर चल रही है, जो घरेलू बाजार में चीजों की कीमतें बढ़ा रही है.
महंगाई का सामान्यीकरण और बढ़ता दबाव
रिपोर्ट में सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर जताई गई है कि महंगाई अब केवल चुनिंदा वस्तुओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका सामान्यीकरण (Generalisation) शुरू हो चुका है. एसबीआई रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई सूचकांक में योगदान देने वाली वस्तुओं की संख्या जो केवल 22 थी, वह अगस्त तक बढ़कर 51 हो गई है. इसका मतलब है कि दैनिक उपयोग की ज्यादातर चीजें अब महंगी हो रही हैं.
इसके साथ ही, वैश्विक बॉन्ड बाजारों में मची हलचल के कारण भारत में 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड भी 7.10 फीसदी की तरफ बढ़ गई है. यदि ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल का संकट और गहराया, तो यह यील्ड आगे चलकर 7.50 फीसदी तक पहुंच सकती है, जो केंद्रीय बैंक की नीतियों पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बनाएगी.
नकदी और लिक्विडिटी पर एक्सपर्ट की राय
एसबीआई रिसर्च ने रिजर्व बैंक को बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त नकदी को आक्रामक तरीके से न हटाने की भी सलाह दी है. रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में कर्ज की मौसमी मांग और नकदी की जरूरत काफी बढ़ जाती है. ऐसे में नकदी को तेजी से बाहर निकालने पर बाजार में गहरा संकट खड़ा हो सकता है. इसलिए आरबीआई को ब्याज दरों में दो बार बढ़ोतरी करने के बाद रुकना चाहिए और आने वाले आंकड़ों की समीक्षा करनी चाहिए.
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