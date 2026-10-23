SBI ग्राहकों के लिए राहत की खबर: डेटा लीक मामले के बाद बैंक बोला- आपके पैसे और अकाउंट बैलेंस पूरी तरह सुरक्षित हैं
एसबीआई ने साइबर हमले के बाद 3,897 प्रभावित ग्राहकों को सतर्क किया है, लेकिन बैंक ने फंड और अकाउंट बैलेंस पूरी तरह सुरक्षित बताया.
Published : October 23, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 5:31 PM IST
नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है. एसबीआई में एक साइबर सुरक्षा सेंधमारी का मामला सामने आया है, जिसके बाद बैंक ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रभावित ग्राहकों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है. हालांकि, बैंक ने देश भर के अपने करोड़ों खाताधारकों को भरोसा दिलाया है कि उनके बैंक खाते में जमा पैसे और बैलेंस पूरी तरह से सुरक्षित हैं.
डार्क वेब पर लीक हुआ ग्राहकों का डेटा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस साइबर घटना की जानकारी दी. बैंक ने बताया कि शुरुआती जांच में कुछ ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर देखे जाने की खबर मिली थी. इसके तुरंत बाद बैंक की सुरक्षा टीमों ने जांच शुरू की. शुरुआती असेसमेंट में करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग की गई, जिसमें से 3,897 ग्राहकों की व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारियां (PII) लीक होने की पुष्टि हुई है.
प्रभावित ग्राहकों को ईमेल और व्हाट्सऐप पर सूचनाए
सबीआई ने स्पष्ट किया है कि जिन 3 हजार से ज्यादा ग्राहकों का डेटा इस साइबर घटना की चपेट में आया है, उन्हें बैंक की तरफ से व्यक्तिगत रूप से ईमेल और व्हाट्सऐप (WhatsApp) के जरिए सूचित कर दिया गया है. बैंक ने कहा, "हम अपने सभी ग्राहकों को एक बार फिर आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपका अकाउंट बैलेंस और फंड हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित है और इस घटना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है."
https://t.co/ewvZsoGxQR— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 23, 2026
लीक हुई फाइलों में क्या-क्या था शामिल?
जांच रिपोर्ट के मुताबिक, डार्क वेब पर लीक हुए डेटा में ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नाम, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग), ईमेल आईडी और घर का पता शामिल था. इसके अलावा, फाइलों में बैंक की ब्रांच की जानकारी, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल (CIF) आईडी, लोन लीड आईडी और लोन रिकॉर्ड से जुड़े कुछ मेटाडेटा भी शामिल थे.
सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, स्वतंत्र जांच शुरू
एसबीआई को इस डेटा लीक के बारे में सबसे पहले 16 अक्टूबर को अलर्ट मिला था. यह अलर्ट बैंक के थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर, डिफेंस साइबर एजेंसी और भारत की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In की तरफ से दिया गया था. अलर्ट मिलते ही एसबीआई ने तुरंत अपने साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स और केंटेनमेंट उपायों को एक्टिव कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक ने CERT-In से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त किया है, जो इस पूरे मामले की बारीकी से फोरेंसिक जांच कर रही है.
बैंकिंग कामकाज पर कोई असर नहीं
राहत की बात यह है कि इस साइबर हमले का एसबीआई के मुख्य कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है. बैंक ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में साफ कहा है कि इस घटना से बैंक के बिजनेस ऑपरेशन्स, वित्तीय प्रदर्शन या बिजनेस निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. बैंक के सभी कोर बैंकिंग फंक्शंस हमेशा की तरह सामान्य रूप से काम कर रहे हैं.
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