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SBI ग्राहकों के लिए राहत की खबर: डेटा लीक मामले के बाद बैंक बोला- आपके पैसे और अकाउंट बैलेंस पूरी तरह सुरक्षित हैं

सांकेतिक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है. एसबीआई में एक साइबर सुरक्षा सेंधमारी का मामला सामने आया है, जिसके बाद बैंक ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रभावित ग्राहकों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है. हालांकि, बैंक ने देश भर के अपने करोड़ों खाताधारकों को भरोसा दिलाया है कि उनके बैंक खाते में जमा पैसे और बैलेंस पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

डार्क वेब पर लीक हुआ ग्राहकों का डेटा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस साइबर घटना की जानकारी दी. बैंक ने बताया कि शुरुआती जांच में कुछ ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर देखे जाने की खबर मिली थी. इसके तुरंत बाद बैंक की सुरक्षा टीमों ने जांच शुरू की. शुरुआती असेसमेंट में करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग की गई, जिसमें से 3,897 ग्राहकों की व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारियां (PII) लीक होने की पुष्टि हुई है.

प्रभावित ग्राहकों को ईमेल और व्हाट्सऐप पर सूचनाए

सबीआई ने स्पष्ट किया है कि जिन 3 हजार से ज्यादा ग्राहकों का डेटा इस साइबर घटना की चपेट में आया है, उन्हें बैंक की तरफ से व्यक्तिगत रूप से ईमेल और व्हाट्सऐप (WhatsApp) के जरिए सूचित कर दिया गया है. बैंक ने कहा, "हम अपने सभी ग्राहकों को एक बार फिर आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपका अकाउंट बैलेंस और फंड हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित है और इस घटना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है." लीक हुई फाइलों में क्या-क्या था शामिल?

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, डार्क वेब पर लीक हुए डेटा में ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नाम, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग), ईमेल आईडी और घर का पता शामिल था. इसके अलावा, फाइलों में बैंक की ब्रांच की जानकारी, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल (CIF) आईडी, लोन लीड आईडी और लोन रिकॉर्ड से जुड़े कुछ मेटाडेटा भी शामिल थे.