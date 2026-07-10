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SBI फंड्स ला रहा है साल का सबसे बड़ा IPO; 14 जुलाई से निवेश का मौका, जानें प्राइस बैंड और सभी जरूरी बातें

हैदराबाद: भारतीय शेयर बाजार में इस साल का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू (IPO) दस्तक देने जा रहा है. देश की दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने बुधवार देर रात अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (RHP) फाइल कर दिया है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए बाजार से ₹11,693 करोड़ जुटाने की तैयारी में है. यह इस साल का पहला ऐसा आईपीओ होगा जिसका साइज 1 अरब डॉलर (1 Billion USD) से अधिक है.

आईपीओ की तारीखें और प्राइस बैंड

SBI फंड्स का यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 14 जुलाई को खुलेगा. कंपनी ने इसके लिए ₹545 से ₹574 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. दिलचस्प बात यह है कि प्राइस बैंड तय होने से पहले ही अनलिस्टेड (ग्रे) मार्केट में इसके शेयर करीब ₹830 पर ट्रेड कर रहे थे. यदि शेयर ₹574 के ऊपरी प्राइस बैंड पर अलॉट होते हैं, तो लिस्टिंग के बाद कंपनी का कुल मार्केट कैप लगभग ₹1.17 लाख करोड़ हो जाएगा.

पूरी तरह 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) है इश्यू

यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है. इसका मतलब है कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और सारा पैसा उन्हीं के पास जाएगा, कंपनी को कोई नया फंड नहीं मिलेगा: