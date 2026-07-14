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SBI म्यूचुअल फंड का IPO आज से खुला; निवेशकों से जुटाए ₹2,663 करोड़

एसबीआई म्यूचुअल फंड का ₹9,795 करोड़ का आईपीओ आज खुला. कंपनी ने एंकर निवेशकों से ₹2,663 करोड़ का भारी फंड जुटाया है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 9:48 AM IST

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नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी 'एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट' का आईपीओ (IPO) आज यानी मंगलवार से आम जनता के निवेश के लिए खुल गया है. बाजार में इस आईपीओ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. आम निवेशकों के लिए खुलने से ठीक एक दिन पहले, सोमवार को कंपनी ने बड़े संस्थागत निवेशकों से ₹2,663 करोड़ का भारी-भरकम फंड जुटाकर एक मजबूत शुरुआत की है.

शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने अपने तय दाम के ऊपरी स्तर यानी ₹574 प्रति शेयर के भाव पर 129 बड़े फंडों को कुल 4.63 करोड़ से ज्यादा शेयर बांटे हैं.

बड़े-बड़े सरकारी और विदेशी फंडों ने लगाया पैसा
इस आईपीओ में देश-विदेश के कई बड़े दिग्गजों ने भरोसा जताया है. पैसा लगाने वाले विदेशी निवेशकों में सिंगापुर सरकार की जीआईसी (GIC), अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA), दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक और गोल्डमैन सैक्स जैसी मशहूर कंपनियां शामिल हैं. वहीं भारत की बात करें तो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी (LIC), एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भी इसमें जमकर पैसा लगाया है. इनमें से एचडीएफसी और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड को ₹200-200 करोड़ के शेयर मिले हैं.

आईपीओ से जुड़ी काम की बातें

  • निवेश की तारीख: यह आईपीओ आज 14 जुलाई को खुला है और 16 जुलाई (गुरुवार) को बंद होगा.
  • शेयर की कीमत: कंपनी ने प्रति शेयर की कीमत ₹545 से ₹574 के बीच तय की है.
  • कम से कम निवेश: आम निवेशकों को कम से कम 26 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. इसका मतलब है कि ऊपरी कीमत के हिसाब से आपको कम से कम ₹14,924 का निवेश करना होगा.

क्या है कंपनी की योजना?
यह पूरा आईपीओ 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) है. इसका मतलब है कि कंपनी कोई नया शेयर नहीं बेच रही है, बल्कि इसके पुराने मालिक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपनी 6.3% हिस्सेदारी और विदेशी पार्टनर 'अमुंडी' अपनी 3.7% हिस्सेदारी बाजार में बेच रहे हैं.

इस आईपीओ के बाद एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की कुल कीमत करीब ₹1.2 लाख करोड़ आंकी गई है. साल 1987 में शुरू हुई यह कंपनी मौजूदा समय में ₹12.51 लाख करोड़ के म्यूचुअल फंड पैसों को संभालती है और 15.3% बाजार हिस्सेदारी के साथ देश में पहले नंबर पर है.

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