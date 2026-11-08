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SBI ने टेक्सास में अपनी पहली अनुषंगी शाखा के साथ अमेरिका में विस्तार किया

SBI ने टेक्सास में अपनी पहली अनुषंगी शाखा के साथ अमेरिका में विस्तार किया ( IANS )

By PTI 3 Min Read

ह्यूस्टन (अमेरिका) : देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) ने टेक्सास के फ्रिस्को में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया है.

इस शाखा के खुलने के साथ ही इस अनुषंगी कंपनी ने कैलिफोर्निया से बाहर अपना पहला भौतिक विस्तार किया है. इसके साथ ही अब अमेरिका में इसकी शाखाएं आठ स्थानों पर हो गई हैं.