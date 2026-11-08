SBI ने टेक्सास में अपनी पहली अनुषंगी शाखा के साथ अमेरिका में विस्तार किया
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अमेरिका के टेक्सास के फ्रिस्को में नई बैंक शाखा खोली है.
By PTI
Published : November 8, 2026 at 1:52 PM IST
ह्यूस्टन (अमेरिका) : देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) ने टेक्सास के फ्रिस्को में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया है.
इस शाखा के खुलने के साथ ही इस अनुषंगी कंपनी ने कैलिफोर्निया से बाहर अपना पहला भौतिक विस्तार किया है. इसके साथ ही अब अमेरिका में इसकी शाखाएं आठ स्थानों पर हो गई हैं.
उद्घाटन समारोह का नेतृत्व एसबीआई समूह के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने किया. इस अवसर पर ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत डी सी मंजूनाथ और फ्रिस्को के मेयर मार्क हिल भी उपस्थित थे.
तेजी से बढ़ते उत्तरी डलास क्षेत्र में स्थित फ्रिस्को की यह नई शाखा खुदरा और व्यावसायिक बैंकिंग सेवाओं की पूरी शृंखला प्रदान करने के लिए तैयार की गई है. इनमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जमा, वाणिज्यिक ऋण और अंतरराष्ट्रीय धन प्रेषण शामिल हैं. इन सेवाओं को विशेष रूप से उत्तरी टेक्सास के व्यक्तियों, पेशेवरों, उद्यमियों और कॉरपोरेट इकाइयों के लिए तैयार किया गया है.
मंजूनाथ ने भारत-अमेरिका आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ उत्तरी टेक्सास में तेजी से बढ़ रहे भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए वित्तीय संपर्क बढ़ाने में इस शाखा की भूमिका पर प्रकाश डाला.
कैलिफोर्निया स्थित अपनी अनुषंगी कंपनी के आठ केंद्रों के अलावा एसबीआई की अमेरिका में मजबूत प्रत्यक्ष उपस्थिति भी है. बैंक न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजिल्स में पूर्ण-सेवा शाखाओं के साथ-साथ वाशिंगटन में एक प्रतिनिधि कार्यालय का संचालन करता है.
Texas, USA: State Bank of India (SBI) has expanded its banking subsidiary’s presence in the United States with the inauguration of a new branch in Frisco, North Dallas, Texas (Source: SBI) https://t.co/2icoIMnpEf— IANS (@ians_india) November 7, 2026
इस अवसर पर शेट्टी ने कहा, " एसबीआई बैंक की टेक्सास ब्रांच का उद्घाटन एसबीआई की अंतरराष्ट्रीय विकास यात्रा में एक अहम मील का पत्थर है." उन्होंने कहा कि भौगोलिक विविधीकरण सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच बड़े इकोनॉमिक लक्ष्यों से जुड़ा है.
उन्होंने कहा, "कैलिफोर्निया से आगे हमारा विस्तार, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाजारों में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने, स्थानीय समुदायों, भारतीय प्रवासियों की सेवा करने और लोगों और बिजनेस की बैंकिंग जरूरतों को सपोर्ट करने के हमारे प्रतिबद्धता को दिखाता है."
उन्होंने कहा, "यह भारत और अमेरिका के बीच वित्तीय और आर्थिक संबंधों को गहरा करने में हमारी भूमिका को और मजबूत करता है."
बता दें कि एसबीआई के योनो ग्लोबल एप्लिकेशन के जरिए डिजिटल ऑपरेशन जारी हैं, जो 14 विदेशी ऑफिस और सब्सिडियरी कंपनियों में काम करता है. 30 सितंबर, 2026 को खत्म हुई तिमाही में, विदेशी एडवांस साल दर साल 22.86 प्रतिशत बढ़कर 8,31,332 करोड़ रुपये हो गया, जबकि विदेशी ब्रांच में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन 22.61 प्रतिशत बढ़कर 2,83,319 करोड़ रुपये हो गया.
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