देश के सबसे बड़े बैंक SBI में डेटा लीक, 3,897 ग्राहकों की पर्सनल जानकारी डार्क वेब पर पहुंची
डेटा लीक की पुष्टि होते ही एसबीआई ने तुरंत अपने साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स और बचाव प्रोटोकॉल को लागू कर दिया है
Published : October 21, 2026 at 11:55 AM IST
नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एसबीआई में एक बड़ा डेटा ब्रीच यानी डिजिटल सेंधमारी हुई है, जिसमें बैंक के 3,897 ग्राहकों का बेहद निजी डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया है. बैंक ने खुद बुधवार, 21 अक्टूबर को शेयर बाजार को दी गई एक आधिकारिक जानकारी में इस डेटा लीक की पुष्टि की है.
सुरक्षा एजेंसियों ने बैंक को किया अलर्ट
इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने बैंक को इस खतरे के प्रति सावधान किया. बैंक को इस बारे में डिफेंस साइबर एजेंसी, बैंक के अपने थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर और भारत की मुख्य साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट-इन (CERT-In) से एक खुफिया अलर्ट मिला था. इस अलर्ट में बताया गया था कि इंटरनेट की काली दुनिया, जिसे 'डार्क वेब' कहा जाता है, वहां एसबीआई के ग्राहकों का डेटा बेचा या दिखाया जा रहा है.
हैकर्स का दावा बड़ा, पर जांच में क्या निकला?
इस हफ्ते की शुरुआत में साइबर अपराधों पर नजर रखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट 'साइबरपल्स56' ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए इस लीक की जानकारी दी थी. बताया गया था कि 'सीरियसइम'नाम के एक अज्ञात हैकर ग्रुप ने दावा किया था कि उसके पास एसबीआई ग्राहकों से जुड़े करीब 3.75 लाख डेटा एंट्रीज और 2,722 से ज्यादा पीडीएफ (PDF) दस्तावेज मौजूद हैं.
जब हैकर्स के इस दावे के बाद एसबीआई ने तुरंत अपने स्तर पर जांच शुरू की और इन 3.75 लाख रिकॉर्ड्स को खंगाला, तो पाया कि इनमें से 3,897 रिकॉर्ड्स बिल्कुल असली थे. इन रिकॉर्ड्स में ग्राहकों की बहुत ही निजी जानकारियां (PII) मौजूद थीं.
ग्राहकों की कौन सी जानकारियां हुईं लीक?
बैंक के मुताबिक, डार्क वेब पर लीक हुई जानकारियों में ग्राहकों के
- नाम और जेंडर (लिंग)
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- जन्मतिथि और घर का पता
- बैंक की ब्रांच और सीआईएफ (CIF) कोड
- लोन के आवेदन और उससे जुड़े अहम दस्तावेज
बैंक का क्या कहना है? ग्राहकों के पैसों पर क्या असर?
इस खबर के आने के बाद करोड़ों ग्राहकों के मन में यह सवाल है कि क्या उनका पैसा सुरक्षित है? इस पर एसबीआई ने साफ किया है कि इस डेटा लीक का बैंक के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है. बैंक के मुख्य बैंकिंग ऑपरेशन्स, रोजमर्रा के काम और ग्राहकों के लेन-देन हमेशा की तरह सुरक्षित हैं और सामान्य रूप से चल रहे हैं.
डेटा लीक की पुष्टि होते ही एसबीआई ने तुरंत अपने साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स और बचाव प्रोटोकॉल को लागू कर दिया है. इसके साथ ही, इस पूरी गड़बड़ी की गहराई से जांच करने के लिए एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को काम पर लगाया गया है. यह एजेंसी पता लगाएगी कि हैकर्स ने बैंक के सिस्टम में कहां से और कैसे सेंध लगाई, ताकि भविष्य में इसे पूरी तरह रोका जा सके.
शेयर बाजार में एसबीआई के शेयरों का हालइस खबर के बीच बुधवार सुबह शेयर बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का शेयर करीब 10 बजे बीएसई (BSE) पर 970 रुपये के आसपास बिल्कुल सपाट कारोबार करता दिखा. पिछले एक साल में एसबीआई के शेयरों में करीब 12 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. बाजार के आंकड़ों के अनुसार, इस बैंकिंग शेयर का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 1,234.80 रुपये और न्यूनतम स्तर 891.55 रुपये रहा है.
फिलहाल, बैंक का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.
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