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SBI कर्मचारियों की हड़ताल पर आई बड़ी अपडेट, अब नहीं रुकेगा आपका कोई काम

SBI कर्मचारियों ने मांगों पर प्रबंधन से सहमति के बाद 25-26 मई की हड़ताल स्थगित की; सभी बैंक शाखाएं सामान्य रूप से खुलेंगी.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 3:31 PM IST

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Updated : May 23, 2026 at 3:46 PM IST

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नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के करोड़ों ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. आगामी 25 और 26 मई 2026 को होने वाली बैंक कर्मचारियों की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दिया गया है. इस फैसले के बाद अब देश भर में फैली एसबीआई की सभी शाखाएं आम दिनों की तरह ही पूरी तरह खुली रहेंगी और बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से जारी रहेंगी.

प्रबंधन और कर्मचारी संघ की बैठक में बनी सहमति
यह महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई स्थित एसबीआई के कॉर्पोरेट सेंटर में बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संघ 'ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन' (AISBISF) के प्रतिनिधियों के बीच हुई एक मैराथन समीक्षा बैठक के बाद लिया गया. यूनियन के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि बैंक प्रबंधन के साथ बातचीत बेहद सकारात्मक रही और कर्मचारियों द्वारा उठाए गए कई मुख्य मुद्दों और मांगों पर आपसी सहमति व प्रगति दर्ज की गई है. इसी सकारात्मक रुख को देखते हुए फेडरेशन ने फिलहाल अपनी प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने यानी स्थगित करने का ऐलान किया.

लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने का टला संकट
इस हड़ताल के टलने से ग्राहकों ने बड़ी राहत की सांस ली है. दरअसल, 23 मई को महीने का चौथा शनिवार होने और 24 मई को रविवार होने के कारण बैंक पहले से ही बंद थे. यदि 25 और 26 मई को हड़ताल हो जाती, तो देश में लगातार चार दिनों तक वित्तीय कामकाज ठप होने का बड़ा संकट खड़ा हो जाता. इससे चेक क्लियरेंस, भारी नकदी की जमा-निकासी, ड्राफ्ट बनवाने और लोन प्रोसेसिंग जैसे जरूरी कामों के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था.

क्या थीं कर्मचारियों की मुख्य मांगें?
ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने कर्मचारियों के हितों और बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर प्रबंधन के सामने एक 16-सूत्रीय मांग पत्र रखा था. कर्मचारियों की मुख्य मांगों में निम्नलिखित मुद्दे शामिल थे:

  • बैंक शाखाओं में कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करना और नए पदों पर स्थायी भर्तियां करना.
  • सब-स्टाफ श्रेणी में मैसेंजर और आर्म्ड गार्ड के खाली पदों को तुरंत भरना.
  • बैंक के स्थायी और नियमित प्रकृति के कार्यों को बाहरी एजेंसियों को सौंपने पर तत्काल रोक लगाना.
  • नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए फंड मैनेजर चुनने का विकल्प देना.
  • पेंशन विसंगतियों को दूर करना, वेतन में सुधार और कर्मचारियों के काम व निजी जीवन में संतुलन सुनिश्चित करना.

बैंक ने ग्राहकों को किया आश्वस्त
हड़ताल स्थगित होने के तुरंत बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान और ग्राहक परामर्श में कहा कि बैंक के करीब 52 करोड़ ग्राहकों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सोमवार से सभी काउंटरों पर सामान्य कामकाज होगा. इसके अलावा, बैंक के एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और योनो जैसी डिजिटल सेवाएं भी पहले की तरह 24 घंटे चालू रहेंगी. प्रबंधन ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि वे बिना किसी झिझक के अपनी नजदीकी शाखा में जाकर अपने वित्तीय लेन-देन पूरे कर सकते हैं.

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Last Updated : May 23, 2026 at 3:46 PM IST

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