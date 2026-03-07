ETV Bharat / business

SBI बना दुनिया का 16वां सबसे मजबूत बैंकिंग ब्रांड; 2026 की ग्लोबल रैंकिंग में भारत का दबदबा

नई दिल्ली: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) दुनिया का 16वां सबसे मजबूत बैंकिंग ब्रांड बन गया है. 'ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 2026' की रिपोर्ट के अनुसार, SBI न केवल भारत का सबसे मजबूत बैंक है, बल्कि यह AAA+ रेटिंग हासिल करने वाला देश का एकमात्र बैंक भी बना हुआ है.

SBI की मजबूती के मुख्य कारण

रिपोर्ट के मुताबिक, SBI का 'ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स' स्कोर 2025 के 89.7 से बढ़कर 2026 में 90.3/100 हो गया है. यह सुधार बैंक के प्रति ग्राहकों के बढ़ते भरोसे, डिजिटल पहलों और बेहतर होती वित्तीय स्थिति को दर्शाता है. वर्तमान में SBI की ब्रांड वैल्यू 2% बढ़कर 8.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) में कमी ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वसनीय नाम बनाया है.

भारतीय बैंकों का वैश्विक प्रदर्शन

ग्लोबल रैंकिंग में केवल SBI ही नहीं, बल्कि कुल 19 भारतीय बैंकों ने अपनी जगह बनाई है. इन सभी बैंकों की संयुक्त ब्रांड वैल्यू 47.8 अरब डॉलर आंकी गई है.

HDFC बैंक: ब्रांड वैल्यू के मामले में HDFC बैंक भारत का सबसे मूल्यवान बैंक बना हुआ है. इसकी ब्रांड वैल्यू 12.4 अरब डॉलर है और यह दुनिया के 500 सबसे मूल्यवान बैंकिंग ब्रांड्स की सूची में 31वें स्थान पर है. हालांकि इसकी वैल्यू में 7% की गिरावट देखी गई है, लेकिन HDFC लिमिटेड के विलय के बाद इसके पास हाउसिंग लोन का एक विशाल आधार तैयार हुआ है.