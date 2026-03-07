SBI बना दुनिया का 16वां सबसे मजबूत बैंकिंग ब्रांड; 2026 की ग्लोबल रैंकिंग में भारत का दबदबा
एसबीआई दुनिया का 16वां सबसे मजबूत बैंकिंग ब्रांड बना। AAA+ रेटिंग वाला यह एकमात्र भारतीय बैंक है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 8.1 अरब डॉलर पहुंची.
Published : March 7, 2026 at 5:20 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) दुनिया का 16वां सबसे मजबूत बैंकिंग ब्रांड बन गया है. 'ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 2026' की रिपोर्ट के अनुसार, SBI न केवल भारत का सबसे मजबूत बैंक है, बल्कि यह AAA+ रेटिंग हासिल करने वाला देश का एकमात्र बैंक भी बना हुआ है.
SBI की मजबूती के मुख्य कारण
रिपोर्ट के मुताबिक, SBI का 'ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स' स्कोर 2025 के 89.7 से बढ़कर 2026 में 90.3/100 हो गया है. यह सुधार बैंक के प्रति ग्राहकों के बढ़ते भरोसे, डिजिटल पहलों और बेहतर होती वित्तीय स्थिति को दर्शाता है. वर्तमान में SBI की ब्रांड वैल्यू 2% बढ़कर 8.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) में कमी ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वसनीय नाम बनाया है.
भारतीय बैंकों का वैश्विक प्रदर्शन
ग्लोबल रैंकिंग में केवल SBI ही नहीं, बल्कि कुल 19 भारतीय बैंकों ने अपनी जगह बनाई है. इन सभी बैंकों की संयुक्त ब्रांड वैल्यू 47.8 अरब डॉलर आंकी गई है.
HDFC बैंक: ब्रांड वैल्यू के मामले में HDFC बैंक भारत का सबसे मूल्यवान बैंक बना हुआ है. इसकी ब्रांड वैल्यू 12.4 अरब डॉलर है और यह दुनिया के 500 सबसे मूल्यवान बैंकिंग ब्रांड्स की सूची में 31वें स्थान पर है. हालांकि इसकी वैल्यू में 7% की गिरावट देखी गई है, लेकिन HDFC लिमिटेड के विलय के बाद इसके पास हाउसिंग लोन का एक विशाल आधार तैयार हुआ है.
ICICI बैंक: यह शीर्ष तीन भारतीय बैंकों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड रहा है. इसकी ब्रांड वैल्यू 19% की छलांग लगाकर 5.5 अरब डॉलर हो गई है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर 76वें स्थान पर पहुंच गया है.
दुनिया के शीर्ष 10 बैंक
2026 की इस सूची में चीन के बैंकों का वर्चस्व कायम है. वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंक इस प्रकार हैं:
- ICBC (चीन)
- चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक
- बैंक ऑफ चाइना
- एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना
- चाइना मर्चेंट्स बैंक
- चाइना CITIC बैंक
- DBS (सिंगापुर)
- पोस्टल सेविंग्स बैंक ऑफ चाइना
- MUFG (जापान)
- बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की यह प्रगति वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है. SBI द्वारा हासिल की गई AAA+ रेटिंग यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय बैंक न केवल घरेलू स्तर पर सुरक्षित हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों पर भी दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों को टक्कर दे रहे हैं.
