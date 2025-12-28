SBI सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला, टॉप-10 कंपनियों का मार्केट कैप 35,439 करोड़ घटा
टॉप-10 कंपनियों में सात की मार्केट वैल्यू 35,439 करोड़ रुपये घटी, SBI सबसे अधिक प्रभावित, HDFC Bank, Infosys और Bharti Airtel बढ़त में.
Published : December 28, 2025 at 1:15 PM IST
नई दिल्ली: छुट्टियों से प्रभावित पिछले सप्ताह में शीर्ष 10 सबसे अधिक मूल्यवान कंपनियों में से सात की संयुक्त मार्केट वैल्यू में 35,439.36 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई. इस गिरावट के दौरान State Bank of India (SBI) सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला बैंक रहा. वहीं, बाजार में सामान्य सुस्ती के कारण बीएसई बेंचमार्क ने केवल 112.09 अंक यानी 0.13 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की.
मूल्य में गिरावट वाली कंपनियां
टॉप-10 में से Reliance Industries, Tata Consultancy Services (TCS), ICICI Bank, SBI, Bajaj Finance, Larsen & Toubro और Life Insurance Corporation of India (LIC) ने इस दौरान अपनी मार्केट वैल्यू में गिरावट देखी.
- SBI का मार्केट कैप 12,692.1 करोड़ रुपये घटकर 8,92,046.88 करोड़ रुपये हो गया.
- Reliance Industries की वैल्यू 8,254.81 करोड़ रुपये घटकर 21,09,712.48 करोड़ रुपये हुई.
- Bajaj Finance का मार्केट कैप 5,102.43 करोड़ रुपये कम होकर 6,22,124.01 करोड़ रुपये रहा.
- Larsen & Toubro की मार्केट वैल्यू 4,002.94 करोड़ रुपये घटकर 5,56,436.22 करोड़ रुपये और ICICI Bank की 2,571.39 करोड़ रुपये घटकर 9,65,669.15 करोड़ रुपये हुई.
- LIC का मार्केट कैप 1,802.62 करोड़ रुपये घटकर 5,37,403.43 करोड़ रुपये और TCS का 1,013.07 करोड़ रुपये गिरकर 11,86,660.34 करोड़ रुपये रहा.
मुनाफा कमाने वाली कंपनियां
वहीं, HDFC Bank, Bharti Airtel और Infosys ने इस सप्ताह लाभ कमाया.
- HDFC Bank का मार्केट कैप 10,126.81 करोड़ रुपये बढ़कर 15,26,765.44 करोड़ रुपये हुआ.
- Infosys की मार्केट वैल्यू 6,626.62 करोड़ रुपये बढ़कर 6,87,818.84 करोड़ रुपये पहुंची.
- Bharti Airtel का मार्केट कैप 5,359.98 करोड़ रुपये बढ़कर 12,00,692.32 करोड़ रुपये हो गया.
टॉप-10 कंपनियों की रैंकिंग
इस सप्ताह के अंत तक मार्केट वैल्यू के आधार पर सबसे मूल्यवान कंपनियों की रैंकिंग इस प्रकार रही
- Reliance Industries
- HDFC Bank
- Bharti Airtel
- TCS
- ICICI Bank
- SBI
- Infosys
- Bajaj Finance
- Larsen & Toubro
- LIC
विशेषज्ञों का मानना है कि इस सप्ताह की गिरावट का कारण निवेशकों का सतर्क रहना और बाजार में सामान्य सुस्ती रही. वहीं, लाभ कमाने वाली कंपनियों ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और निवेशकों के विश्वास के कारण बाजार में मजबूती दिखाई. भारतीय शेयर बाजार में शीर्ष कंपनियों की वैल्यू में उतार-चढ़ाव जारी है और निवेशकों के निर्णयों पर आर्थिक, वित्तीय और कंपनी-विशेष कारक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं
