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लगातार 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI ने कहा- फटाफट निपटा लें जरूरी काम

आने वाले दिनों में आपकी जेब और दैनिक जीवन पर असर पड़ सकता है,क्योंकि एक देशव्यापी फैसले से आम जनता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2026 at 9:57 AM IST

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नई दिल्ली: अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या किसी अन्य सरकारी बैंक में कोई जरूरी काम पेंडिंग है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आने वाले दिनों में देश के बैंकिंग कामकाज पर बड़ा असर पड़ने वाला है. आगामी 26 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक लगातार 5 दिनों के लिए देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रह सकते हैं. बैंकिंग सेवाओं में होने वाले इस बड़े व्यवधान को देखते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, एसबीआई (SBI) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक बेहद जरूरी एडवाइजरी जारी की है. बैंक ने साफ शब्दों में ग्राहकों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन समय रहते पूरे कर लें.

क्यों बंद रहने वाले हैं बैंक?
दरअसल, बैंकों के बंद रहने की मुख्य वजह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा बुलाई गई तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है. UFBU ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिनों की देशव्यापी हड़ताल का प्रस्ताव रखा है.

मुसीबत यह है कि इस हड़ताल के ठीक पहले दो दिन साप्ताहिक छुट्टियां पड़ रही हैं. 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंकों में पहले से ही अवकाश रहेगा. इसके बाद सोमवार, यानी 28 सितंबर से तीन दिनों की हड़ताल शुरू हो जाएगी, जो बुधवार (30 सितंबर) तक चलेगी. इस तरह शनिवार से लेकर बुधवार तक, कुल मिलाकर लगातार 5 दिनों तक बैंकों के शटर डाउन रह सकते हैं.

SBI ने जारी किया जरूरी परामर्श
SBI ने जारी किया जरूरी परामर्श (sbi)

SBI ने जारी किया जरूरी परामर्श
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि हालांकि बैंक हड़ताल की इस अवधि के दौरान आवश्यक बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चालू रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन ग्राहकों के लिए बेहतर यही होगा कि वे हड़ताल की तारीखों का इंतजार न करें. चेक क्लीयरेंस, पासबुक अपडेट, ड्राफ्ट बनवाने, लोन डॉक्युमेंटेशन और लॉकर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण काम 25 सितंबर 2026 तक हर हाल में निपटा लें.

इन 5 दिनों में ऐसे निपटाएं अपने काम
बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहकों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान बैंक के सभी डिजिटल और वैकल्पिक चैनल पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे.

  • कैश के लिए एटीएम का उपयोग करें: नकद पैसों की जरूरत के लिए ग्राहक अपने नजदीकी एटीएम (ATM) या ऑटोमैटिक डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीनों (ADWM) का सहारा ले सकते हैं.
  • डिजिटल बैंकिंग का लें सहारा: पैसे ट्रांसफर करने या बिल भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग, योनो (YONO) ऐप, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई (UPI) सेवाएं 24x7 काम करती रहेंगी.
  • ग्राहक सेवा केंद्र: ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के ग्राहक अपनी बुनियादी बैंकिंग जरूरतों के लिए एसबीआई के अधिकृत ग्राहक सेवा केंद्रों (CSP) की मदद ले सकते हैं.

अगर आपका कोई बड़ा या जरूरी ट्रांजैक्शन अटका हुआ है, तो बिना देरी किए आज ही उसे प्लान कर लें, ताकि ऐन वक्त पर किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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