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लगातार 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, SBI ने कहा- फटाफट निपटा लें जरूरी काम

नई दिल्ली: अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या किसी अन्य सरकारी बैंक में कोई जरूरी काम पेंडिंग है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आने वाले दिनों में देश के बैंकिंग कामकाज पर बड़ा असर पड़ने वाला है. आगामी 26 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक लगातार 5 दिनों के लिए देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रह सकते हैं. बैंकिंग सेवाओं में होने वाले इस बड़े व्यवधान को देखते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, एसबीआई (SBI) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक बेहद जरूरी एडवाइजरी जारी की है. बैंक ने साफ शब्दों में ग्राहकों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन समय रहते पूरे कर लें.

क्यों बंद रहने वाले हैं बैंक?

दरअसल, बैंकों के बंद रहने की मुख्य वजह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा बुलाई गई तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है. UFBU ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिनों की देशव्यापी हड़ताल का प्रस्ताव रखा है.

मुसीबत यह है कि इस हड़ताल के ठीक पहले दो दिन साप्ताहिक छुट्टियां पड़ रही हैं. 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंकों में पहले से ही अवकाश रहेगा. इसके बाद सोमवार, यानी 28 सितंबर से तीन दिनों की हड़ताल शुरू हो जाएगी, जो बुधवार (30 सितंबर) तक चलेगी. इस तरह शनिवार से लेकर बुधवार तक, कुल मिलाकर लगातार 5 दिनों तक बैंकों के शटर डाउन रह सकते हैं.