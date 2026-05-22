SBI Alert: आज ही निपटा लें जरूरी काम, कल से लगातार 6 दिन बंद रहेंगे बैंक; देखें पूरी लिस्ट
वीकेंड, हड़ताल और बकरीद के कारण 23 से 28 मई तक बैंक बंद रहेंगे, हालांकि, एटीएम और ऑनलाइन डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी.
Published : May 22, 2026 at 10:46 AM IST
हैदराबाद: यदि आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है और आपको बैंक की शाखा जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है, तो आपके पास आज ही का समय है. कल यानी 23 मई 2026 से देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI में लगातार 6 दिनों की लंबी बंदी देखने को मिल सकती है. वीकेंड, कर्मचारी संगठन की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल और ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के त्योहार के एक साथ पड़ने के कारण 23 मई से 28 मई तक ऑफलाइन बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप रह सकती हैं.
क्यों बंद रहेंगे बैंक? जानिए पूरा शेड्यूल
- 23 मई (चौथा शनिवार): महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देश के सभी बैंक बंद रहेंगे.
- 24 मई (रविवार): साप्ताहिक अवकाश (रविवार) के कारण देशव्यापी बंदी रहेगी.
- 25 और 26 मई (सोमवार-मंगलवार): 'ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन' (AISBISF) ने दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे काम प्रभावित होगा.
- 27 और 28 मई (बुधवार-गुरुवार): बकरीद के मौके पर आरबीआई (RBI) के कैलेंडर के अनुसार देश के अलग-अलग हिस्सों में सरकारी छुट्टी रहेगी [1]. जम्मू-कश्मीर और कुछ अन्य राज्यों में दोनों दिन बैंक बंद रहेंगे.
हड़ताल की मुख्य वजहें
एसबीआई स्टाफ फेडरेशन ने नौकरियों की आउटसोर्सिंग का विरोध करने और नए कर्मचारियों (विशेषकर सशस्त्र गार्ड और सब-स्टाफ) की पक्की भर्ती की मांग को लेकर इस हड़ताल का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर्स के लिए फंड मैनेजर बदलने की स्वतंत्रता, करियर में प्रगति की योजना की समीक्षा और अधिकारियों के साथ वेतन-भत्तों में समानता जैसे अहम मुद्दों पर भी कर्मचारी संगठन चिंता जता रहे हैं.
आम जनता पर क्या होगा असर?
शाखाएं बंद रहने से काउंटर से कैश जमा करने या निकालने, पासबुक अपडेट कराने, चेक क्लीयरेंस और लोन प्रोसेसिंग जैसे इन-पर्सन काम पूरी तरह प्रभावित होंगे. हालांकि, बैंक प्रबंधन ने साफ किया है कि इस दौरान ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जैसे इंटरनेट बैंकिंग, योनो (YONO) ऐप, यूपीआई (UPI) पेमेंट्स और एटीएम (ATM) सेवाएं सामान्य रूप से 24x7 चालू रहेंगी. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैसों का लेनदेन ऑनलाइन माध्यमों से ही करें.
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